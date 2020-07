Tìm chủ nhân các container gỗ sồi và xe Mercedes

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (Cục Hải quan TP.Hải Phòng) đang tiến hành xác minh, kiểm kê, phân loại hàng hóa nhập khẩu tồn đọng tại cảng, phát hiện nhiều lô hàng được nhập quá thời hạn 90 ngày không có người đến nhận. Cụ thể, có 9 container gỗ sồi, được nhập về cảng VIP Green, thông tin đơn vị nhận là Công ty TNHH Việt Huy Global và 3 container vỏ ruột cừu muối, địa chỉ nhận là Kim Anh One Member Co. Ltd., 3 container hàng này được nhập về quá 220 ngày tại cảng Nam Hải Đình Vũ nhưng không có người đến làm thủ tục nhận.

Trước đó, ngày 22.7, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 (thuộc Cục Hải quan TP.Hải Phòng) phát hai thông báo số 3669 và 3672 tìm chủ nhân 21 lô hàng. Trong đó, có những lô hàng như xe Mercedes Benz nhập về cảng Hải An, máy móc đã qua sử dụng về cảng Nam Đình Vũ, hàng thiết bị điện tử, vải các loại… Toàn bộ những lô hàng này đã qua thời hạn 90 ngày, chưa làm thủ tục hải quan và đang được lưu giữ tại kho CFFS Macs, TaSa, Vietfracht, Northfreight và TC 128, cảng Hải An, cảng Nam Đình Vũ tại thành phố Hải Phòng. Đầu tháng 7 thì Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1 có thông báo số 4977 tìm chủ nhân 4 lô hàng tồn (5 container) cũng quá thời hạn 90 ngày không có người đến nhận. Các lô hàng này tập trung thép lá cuộn, xe, thiết bị, gỗ…

Theo các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP.Hải Phòng, sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày phát thông báo, nếu không có cá nhân, tổ chức nào đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 và Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 2, sẽ xử lý các lô hàng trên theo quy định của pháp luật. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hàng hóa là chất nguy hiểm, chất độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng dưới 60 ngày… thì thời hạn để người đến nhận hàng là sau 15 ngày kể từ ngày thông báo.