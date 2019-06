Tín dụng tại TP.HCM tăng hơn 14%

Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 2,15 triệu tỉ đồng, tăng 14,11% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó, dư nợ tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần đạt 1,12 triệu tỉ đồng, chiếm 52,18% tổng dư nợ, tăng 13,46%.

Tổng vốn huy động đạt 2,33 triệu tỉ đồng, tăng 11,04% so với tháng cùng kỳ năm trước. Vốn huy động của các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 52,08% tổng vốn huy động, tăng 11,85% so với tháng cùng kỳ. Tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng 46,62% tổng vốn huy động, tăng 4,05% so với tháng cùng kỳ năm trước.