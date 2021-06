Tình người VinaPhone

Từ “Khách hàng là những người thân yêu nhất”!

Trách nhiệm xã hội của VinaPhone được thực hiện thông qua nhiều hoạt động cụ thể như nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ của nhân viên tới khách hàng sử dụng dịch vụ đúng theo các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng, khó khăn, hỗ trợ người dân, khách hàng của mình. Một trong những hoạt động nổi bật của VinaPhone trong ba năm qua chính là phong trào “Khách hàng là những người thân yêu nhất”.

Trách nhiệm xã hội của VinaPhone được thực hiện thông qua nhiều hoạt động cụ thể với quan điểm "Khách hàng là những người thân yêu nhất"

Với tinh thần “Khách hàng là những người thân yêu nhất” người lao động VinaPhone đã có chung nhận thức nâng cao chất lượng bán hàng và chăm sóc, phát triển dịch vụ ngày càng đổi mới, giá trị truyền thống, văn hóa doanh nghiệp ngày càng được giữ gìn, nâng cao hơn nữa.

“Lan truyền cảm xúc thân yêu” tôn vinh, tạo động lực cho nhân viên và các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội với tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái

Chương trình “Lan truyền cảm xúc thân yêu” đã tôn vinh, tạo động lực cho nhân viên và các chương trình thiện nguyện, an sinh xã hội với tinh thần sẻ chia; đã giúp những mảnh đời khó khăn, đã xây mới, sửa chữa hàng nghìn ngôi nhà cho người nghèo và trẻ em vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng công trình an sinh xã hội cho vùng đặc biệt khó khăn. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tết sum vầy, tặng vé tàu xe nhân dịp Tết... cùng chăm lo tốt chính sách an sinh xã hội góp phần mang lại hình ảnh tốt đẹp, nâng cao cảm xúc thương hiệu, tính nhân văn của hình ảnh VNPT VinaPhone trong con mắt khách hàng.

Hướng về miền Trung thương yêu trong đợt bão, lũ hồi tháng 10.2020, VinaPhone triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho người dân và khách hàng tại 5 tỉnh gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế. VinaPhone đã dành cho các thuê bao di động VinaPhone nằm trong vùng chịu ảnh hưởng nặng của 5 tỉnh trên 500 phút thoại trong nước và 30GB Data sử dụng miễn phí trong 30 ngày.

Nhanh chóng xử lý khắc phục hậu quả sau lũ kết nối thông tin liên lạc cho khách hàng

… Tới đồng hành trong công cuộc chống dịch Covid-19

Nhằm lan tỏa giai điệu bài hát “Việt Nam ơi! Đánh bay Covid” do nhạc sỹ Minh Beta viết lại ca từ mới trên nền nhạc bài “Việt Nam ơi”, với mong muốn chung tay tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho mọi người vượt qua những ngày khó khăn trong cuộc chiến chống Covid-19, VinaPhone sẽ miễn cước tải nhạc chờ bài hát “Việt nam ơi! Đánh bay Covid”.

“Chúng tôi mong muốn giai điệu hào sảng của ca khúc này sẽ được vang lên khắp mọi nơi, để khơi dậy tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người. Tự hào vì là một người con Việt Nam, tự hào vì hai tiếng “đồng bào” luôn ở trong trái tim chúng ta, tự hào vì những nỗ lực không ngừng của các “chiến sĩ” trên tuyến đầu chống dịch”, đại diện Vinaphone cho biết.

VinaPhone cũng miễn phí hoàn toàn cước nhắn tin đến đầu số 1407 nhằm hỗ trợ chương trình toàn dân nhắn tin ủng hộ phòng chống Covid-19 do TƯ MTTQ VN và Bộ Thông tin và Truyền thông phát động; Miễn cước cuộc gọi tới các Đường dây nóng của Bộ Y tế; Miễn cước 3G/4G truy cập website Bộ Y tế, ứng dụng Khai báo y tế NCOVI... Khi gọi đến tổng đài 19003228 và 19009095 của Bộ Y tế, khách hàng sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh nCoV, trực tiếp hỏi đáp và nhận tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp khi phát hiện hoặc nghi ngờ các triệu chứng nhiễm bệnh.

VinaPhone nhắn tin tặng Data cho khách hàng

Lời tri ân 25 năm

Ngày 27.5.2021 vừa qua, T.Ư Đoàn TNCS HCM cùng nhà mạng VinaPhone phối hợp tổ chức và công bố, phát động chương trình cùng nhau lan tỏa triệu lời cảm ơn kèm hastag#ThankyouVN_TWDoan_VinaPhone. Chương trình “#Thank you, VietNam!” cũng ra đời từ những ý tưởng nhân văn.

Đây cũng là lời tri ân của mạng di động VinaPhone, khi nhà mạng sẽ tròn 25 tuổi vào tháng 6 tới đây. Những lời cảm ơn gửi đến người thân yêu sẽ giúp lan tỏa cảm xúc tốt đẹp và cùng xây dựng quỹ 5 tỉ đồng cho người nghèo. Với quỹ 5 tỉ đồng, VinaPhone sẽ xây dựng 60 căn nhà nhân ái giúp đỡ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Lan tỏa 1 triệu lời cảm ơn, quỹ 5 tỉ đồng sẽ được VinaPhone đóng góp xây nhà cho những hoàn cảnh khó khăn

Những hoạt động trách nhiệm xã hội nổi bật đã khích lệ mỗi CBCNV VinaPhone không ngừng nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin với làn sóng số hóa, lan truyền cảm xúc trái tim, viết lên những lá thư tri ân khách hàng thân yêu và gửi tới khách hàng trên cả nước.