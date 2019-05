Tòa án hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời tại Eximbank

Ngày 27.3, Tòa án nhân dân TP.HCM ra Quyết định 92 về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc các thành viên trong HĐQT Eximbank phải tạm dừng việc thực hiện Nghị quyết 112 (bầu bà Lương Thị Cẩm Tú – thành viên HĐQT lên Chủ tịch HĐQT thay ông Lê Minh Quốc).

Nhưng đến ngày 14.5, bà Đinh Thị Huyền Khanh – đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Lê Minh Quốc có đơn xin rút yêu cầu khởi kiện và bà Đặng Thi Kim Xuân – đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Trần Công Cận có đơn xin rút yêu cầu độc lập. Do đó cùng ngày Tòa án đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý việc tranh chấp giữa các thành viên HĐQT Eximbank giữa ông Lê Minh Quốc và 7 thành viên trong HĐQT Eximbank. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14.5. Điều này đồng nghĩa nội dung Nghị quyết 112 tiếp tục được thực hiện, bà Lương Thị Cẩm Tú được các thành viên bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT Eximbank. Thế nhưng trong ngày 15.5, ông Lê Minh Quốc lại ký Nghị quyết 231 với tư cách là Chủ tịch HĐQT Eximbank chấm dứt hiệu lực Nghị quyết 112.

T.X Lá đơn xin từ nhiệm ghi tên ông Lê Minh Quốc

Cũng ngày 14.5, một lá đơn ký tên ông Lê Minh Quốc gửi HĐQT từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Eximbank. Trong đơn, ông Lê Minh Quốc cho rằng: Sau khi suy nghĩ thấu đáo, tôi viết đơn này để thông báo với các thành viên nguyện vọng được từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại Eximbank”. Lý do mà ông Lê Minh Quốc nêu ra là “Tôi đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Eximbank từ tháng 12.2015 đến nay…, trong hơn 3 năm qua, tôi nhận thấy Eximbank đã có nhiều khởi sắc và đạt nhiều kết quả khả quan sau khi đã xử lý những bước tồn đọng về tài chính, xử lý nợ xấu, đi lên từ những khó khăn chồng chất để lại từ thời kỳ trước… Chính vì thế, những bất đồng và mâu thuẩn nội bộ liên quan đến chức danh Chủ tịch HĐQT vừa qua dẫn đến các tranh chấp và thủ tục tố tụng phải giải quyết tại Tòa án là điều cá nhân tôi hoàn toàn không mong muốn. Trong hoàn cảnh quá nhiều ý kiến bất đồng và mâu thuẩn khó hòa giải liên quan đến người nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank gần đây đang gây khó khăn cho hoạt động quản trị điều hành ngân hàng, vì lợi ích cao nhất của ngân hàng và của cổ đông. Tôi xin từ nhiệm chức danh Chủ tích HĐQT và giới thiệu người khác để HĐQT xem xét bầu chọn thay thế. Việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của tôi dựa trên cơ sở đa số thành viên HĐQT thống nhất giải pháp bảo đảm an toàn cho tôi, và để HĐQT Eximbank có thể đi đến thống nhất về một phương án khá dĩ ổn định tình hình, tạo thuận lợi cho hoạt động quản trị điều hành ngân hàng đang bị trì trệ do các bất đồng trong nội bộ HĐQT”.