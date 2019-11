Tôn Olympic và 2 thập niên đồng hành cùng công trình Việt

Tự hào 25 năm dựng xây mái nhà Việt

Tôn Olympic là sản phẩm của Tập đoàn Mỹ Việt, một trong những doanh nghiệp tiên phong tại Việt Nam sản xuất - kinh doanh tôn thép từ năm 1994.

Sau hai năm hoạt động, Mỹ Việt đã vận hành thành công dây chuyền sản xuất tấm lợp áp dụng công nghệ tiên tiến nhất châu Âu cho ra đời sản phẩm tôn lợp mái chất lượng cao với nguyên liệu nhập khẩu Đài Loan. Người Việt ở nhiều vùng quê lúc bấy giờ vẫn ưa chuộng tấm lợp Fibro xi măng - loại vật liệu giá rẻ được sản xuất từ nguyên liệu amiang trắng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.

Với sản phẩm tôn lợp mái, Mỹ Việt đã mang lại cho ngôi nhà Việt một loại vật liệu bền vững, an toàn

Năm 2008, Mỹ Việt sản xuất thành công tôn cách nhiệt 3 lớp, giúp chống nóng, chống ồn, phù hợp với thời tiết nắng nóng ở Việt Nam. Sau đó, hãng tiếp tục ghi dấu ấn với dòng tôn Olympic cách nhiệt giả ngói - vật liệu được ứng dụng rộng rãi tại các khu biệt thự liền kề, trường học, công sở nhờ khả năng tiết kiệm năng lượng, cách âm, cách nhiệt hiệu quả, đồng thời mang lại vẻ đẹp sang trọng cho các công trình mái ngói truyền thống.

Không ngừng đổi mới dây chuyền sản xuất để đáp ứng những thay đổi kiến trúc trong xây dựng, năm 2010, Mỹ Việt ra mắt dòng tôn Olympic kim cương cao cấp. Anh Quốc Bình (kiến trúc sư, 45 tuổi) thời điểm đó vừa bắt tay vào thi công một dự án biệt thự hạng sang tại Hà Nội. “Nhà thầu đưa ra yêu cầu phải tìm kiếm một loại tôn sóng ngói theo kiểu mái truyền thống và có độ sáng bóng sang trọng, vừa bền bỉ vừa bức xạ nhiệt. Tôi đã đề xuất sử dụng tôn Olympic kim cương bởi sản phẩm này có lớp sơn ánh sắc lấp lánh, khó tìm thấy ở các sản phẩm khác trên thị trường khi đó”, anh Bình cho hay.

Bên trong công xưởng sản xuất tạo nên sản phẩm tôn lợp chất lượng cao của Mỹ Việt

Năm 2014, Mỹ Việt tiếp tục khẳng định tên tuổi trên thị trường vật liệu xây dựng với việc giới thiệu tôn Olympic Pro cách nhiệt 2 mặt tôn, bổ sung tính năng chống cháy an toàn. Sản phẩm vừa ra mắt đã nhanh chóng trở thành lựa chọn tối ưu của chủ các xưởng sản xuất, công trình kho lạnh, kho tàng đồ điện tử… có giá trị cao và yêu cầu chống cháy nổ.

Sở hữu 2 xưởng may lớn, chị Thu Hằng (42 tuổi, Nghệ An) chia sẻ: “Tôi hoàn toàn hài lòng khi sử dụng loại tôn Olympic này, vừa cách nhiệt, chống ồn, lại có khả năng chống cháy, đảm bảo an toàn cho nhà xưởng và máy móc khi có sự cố xảy ra.”

Chất lượng bền bỉ cùng năm tháng

Từ mái nhà trên khắp các miền quê đến những biệt thự nơi thị thành, từ hoạt động xây dựng dân dụng đến công nghiệp, tôn Olympic luôn là lựa chọn hàng đầu, nhận được sự tín nhiệm cao của thị trường nhờ chất lượng được khẳng định vững chắc.

Được sản xuất theo một quy trình khép kín, đảm bảo từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm trên dây chuyền tiên tiến từ Đức và Ý, tôn Olympic sở hữu độ bền dẻo, chống ăn mòn cùng khả năng chịu va đập cao. Sản phẩm Tôn Olympic đã đạt tiêu chuẩn ASTM của Mỹ. Với chế độ bảo hành chống ăn mòn thủng mái tôn lên đến 25 năm, Mỹ Việt cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng nhất tới người tiêu dùng, cùng xây dựng những mái nhà bền vững cho người Việt.

Tôn cuộn Olympic có chất lượng bền bỉ nhờ dây chuyền sản xuất công nghệ tiên tiến

Tôn Olympic còn gia tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cho công trình nhờ kiểu dáng và màu sắc bắt mắt cùng độ bóng đẹp, bền màu qua năm tháng. Tùy thuộc vào nhu cầu công trình, người dùng có thể lựa chọn các loại tôn cách nhiệt, tôn sóng ngói, tôn sóng vuông, tôn kim cương với mẫu mã đa dạng. Bên cạnh đó, với công nghệ sơn mạ màu hiện đại nhất hiện nay và sử dụng chất liệu sơn của các hãng sơn nổi tiếng thế giới, tôn Olympic được người tiêu dùng đánh giá cao ở bề mặt láng bóng, nước sơn mịn. “Đây là lý do nhiều nhà thầu lựa chọn tôn Olympic để không gặp phải tình trạng sơn bong tróc hay bạc màu sau nhiều năm sử dụng. Có thể nói, tuổi thọ của tôn lợp Olympic đứng vị trí hàng đầu trong ngành hàng tôn mạ màu tại Việt Nam”, anh Hoài Nam, một nhà thầu ở Hà Nội chia sẻ.

Nhà máy sản xuất tôn thép Olympic đang hoạt động tối đa công suất để cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm chất lượng

Hiện nay, toàn bộ dây chuyền sản xuất tôn thép của Mỹ Việt bao gồm dây chuyền tẩy gỉ, dây chuyền cán nguội, dây chuyền mạ kẽm, dây chuyền mạ lạnh, dây chuyền mạ màu, dây chuyền ống thép đã được vận hành đồng loạt và đồng bộ, đưa hãng trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn và hiện đại hàng đầu miền Bắc. Đây là sự khẳng định của Mỹ Việt về triển vọng phát triển khi chuẩn bị chạm mốc một phần tư thế kỷ hiện diện, tiếp tục bền bỉ song hành với các công trình Việt.