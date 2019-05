Tổng cục Đường bộ yêu cầu Trạm thu phí T2 quốc lộ 91 giảm giá

Tổng cục Đường bộ VN hôm qua 24.5 đã có văn bản gửi Công ty CP đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang đề nghị giảm giá phí qua Trạm BOT T2 (đặt tại P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), sau nhiều ngày trạm này bị người dân phản ứng phải xả trạm.

Cụ thể, nhà đầu tư phải đề xuất phương án giảm giá đối với các khu vực lân cận mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời tiếp tục cập nhật, xem xét giảm giá cho các phương tiện thuộc diện được giảm giá đối với các khu vực lân cận trên địa bàn tỉnh An Giang và TP.Cần Thơ như phương án đã được duyệt. Tổng cục cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp căn cứ phạm vi bán kính tối đa 10 km quanh Trạm T2 theo hướng dẫn của Bộ GTVT. Các tỉnh An Giang, Kiên Giang và TP.Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của địa phương rà soát các phương tiện thuộc diện được giảm giá và phối hợp với nhà đầu tư để thực hiện giảm giá như phương án đã được duyệt.

Sáng 24.5, một số tài xế điều khiển ô tô đi từ hướng An Giang qua Trạm T2 dừng xe tại làn thu phí, tranh luận với nhân viên trạm. Cùng lúc, tài xế từ hướng cầu Vàm Cống (Q.Thốt Nốt) và Kiên Giang khi qua trạm đi hướng về An Giang cũng phản ứng không chịu mua vé mệnh giá 35.000 đồng do chỉ chạy vài trăm mét mà mua vé quá cao. Các tài xế yêu cầu dời trạm, bán vé 2.000 đồng tương ứng với đoạn đường vài trăm mét... dẫn đến ùn tắc giao thông kéo dài hơn 2 km ở hai đầu trạm, nhân viên phải xả trạm 3 lần. Từ 12 giờ đến chiều, vụ việc lại tái diễn, gây ùn ứ phương tiện trên quốc lộ 91.