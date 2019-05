Top những loại lãng phí hàng đầu thường bị các doanh nghiệp bỏ qua

Khi nói về lãng phí các doanh nghiệp thường đề cập đến các vấn đề như: thời gian, tiền bạc và nguyên vật liệu. Tuy nhiên, trong thực tế lãng phí là một phạm trù còn lớn hơn thế. Khi nói về lãng phí các doanh nghiệp thường đề cập đến các vấn đề như: thời gian, tiền bạc và nguyên vật liệu. Tuy nhiên, trong thực tế lãng phí là một phạm trù còn lớn hơn thế.

Vậy, làm thế nào để loại bỏ được lãng phí?

Muốn loại bỏ đầu tiên phải rà soát từng hạng mục, xác định loại lãng phí. Sau đó tìm giải pháp và triệt tiêu vấn đề. Bài viết này đề cập vào 2 nhóm lãng phí: Lãng phí trong hoạt động (vận hành), Lãng phí thời gian và nguồn lực (bao gồm: lãng phí trong hoạt động, quá trình, thời gian và nguồn lực)

Nhóm 1: Lãng phí trong khâu hoạt động (vận hành), giải pháp và cách triệt tiêu

Lãng phí trong in ấn đang ngày càng trở nên phổ biến, khi mà máy photocopy, máy in ngày càng trở nên thiết yếu.

Canon với giải pháp in ấn bảo mật và thông minh giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí in ấn hiệu quả từ khâu đầu vào, cho đến đầu ra của tài liệu. Đặc biệt là hệ thống phân quyền cá nhân được tối ưu hóa giúp tăng tính bảo mật thông tin cho người dùng và các phòng ban.

Các hoạt động trình chiếu:

Trong mọi cuộc họp, các thiết bị trình chiếu đóng góp hơn 80% thành công. Việc thiếu đầu tư, nâng cấp sẽ dẫn đến những thất thoát, ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu và hình ảnh của doanh nghiệp, đặc biệt là ở các kỳ họp quan trọng.

Tự hào với hệ thống giải pháp trình chiếu vượt trội (máy chiếu và bút trình chiếu), Canon sẽ giúp nâng tầm hình ảnh các doanh nghiệp và loại bỏ các yếu tố gây lãng phí.

Các hoạt động có liên quan đến bảo mật và quản lý giờ làm

Bảo mật thông tin hay bảo mật hệ thống đều là những vấn đề các doanh nghiệp cần quan tâm.

Một trong những bài học xương máu về bảo mật mạng và in ấn trong doanh nghiệp là vụ WannaCry năm 2017. Có đến 230.000 máy tính trên 150 quốc gia bị lây nhiễm chỉ trong 3 ngày. Theo thống kê của Bkav, tại Việt Nam có hơn 1.900 máy tính tại 243 cơ quan bị tấn công.

Ngoài ra, bảo mật trong khâu giám sát cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nếu việc kiểm soát ra vào của công ty không được giám sát chặt chẽ bằng hệ thống camera thì những rủi ro gây thất thoát chỉ là chuyện sớm muộn.

Không chỉ cung cấp phần cứng là các camera thách thức bóng tối, Canon còn có các phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý bảo mật in ấn (Uniflow) một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Nhóm 2: Lãng phí thời gian và nguồn lực do lạm dụng quy trình

Để hỗ trợ cho công tác điều hành, các doanh nghiệp đề ra quy trình. Tuy nhiên việc có quá nhiều quy trình có thể vô tình tạo ra sự nhầm lẫn nguy hiểm giữa việc “đúng quy trình nhưng không phải là quy trình đúng”. Từ đó, gây ra lãng phí về mặt thời gian, tiền bạc lẫn nguồn lực. Trong một tổ chức, khi quy trình xảy ra vấn đề thì quy mô ảnh hưởng chắc chắc không chỉ dừng lại ở một bộ phận hay một trung tâm, mà có thể là cả tập đoàn.

Không chỉ là một công ty hàng đầu về lĩnh vực hình ảnh, Canon còn là một thương hiệu tên tuổi và uy tín trên thị trường cung cấp giải pháp doanh nghiệp. Ngoài việc cung cấp các thiết bị phần cứng, Canon còn mang đến hệ thống giải pháp phần mềm quản lý hiệu quả, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc điều hành hệ thống doanh nghiệp. Cụ thể là Therefore và Uniflow.

*Therefore: Phần mềm giúp hệ thống số hóa lưu trữ và quản lý tài liệu doanh nghiệp. Hỗ trợ tối ưu hóa nguồn nhân lực, tăng hiệu quả hoạt động, quản lý và vận hành tài liệu của doanh nghiệp bảo mật và an toàn.

* Uniflow: Phần mềm tích hợp máy photocopier, máy in giúp quản lý in ấn thông minh, giúp doanh nghiệp vận hành hệ thống in ấn một cách linh hoạt, bảo mật và hiệu quả, hỗ trợ mạnh mẽ in ấn di động, quét tài liệu dễ dàng, thể hiện các chi phí in ấn chi tiết và trực quan giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệ, chi phí in ấn một cách tối đa mà vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả và bảo mật.

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp này, cũng như để trải nghiệm sản phẩm, hãy đến quầy Canon, Triển lãm VIETNAM ICT COMM - BROADCASTEX - ELECTRONICS - GAMING 2019, Trung tâm triển lãm SECC, Phú Mỹ Hưng, quận 7, từ 09:00 – 17:00, ngày 6-8.6.2019.