TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường để người dân cổ vũ bóng đá

Theo đề nghị của Công an TP.HCM, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân ủng hộ U.22 Việt Nam đá với U.22 Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 (Philippines) lúc 19 giờ hôm nay (10.12), Sở GTVT thông báo: Từ 18 giờ 30 hôm nay - 1 giờ ngày 11.12, tất cả taxi (truyền thống và công nghệ), xe tải dưới 2,5 tấn bị hạn chế vào khu vực trung tâm thành phố, cấm lưu thông qua đường Nguyễn Huệ, đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng, quận 1. Tùy tình hình thực tế, Công an thành phố sẽ quyết định thời điểm cho phép lưu thông trở lại.