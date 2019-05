TP.HCM tìm đất xây trung tâm triển lãm 60.000 m2 cho ngành gỗ

Trong đó, giao UBND TP.HCM nghiên cứu bố trí nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và bố trí quỹ đất, hoặc có chính sách thu hút đầu tư, xã hội hóa, hỗ trợ các doanh nghiệp để xây dựng một trung tâm triển lãm quy mô lớn về đồ gỗ với diện tích tối thiểu khoảng 60.000 m2.

Trong vài năm gần đây, xuất khẩu gỗ và lâm sản là ngành luôn đạt tốc độ tăng trưởng cao . Đây cũng là ngành xuất khẩu chủ lực trong nhóm ngành nông lâm thủy hải sản hiện nay. Tính từ đầu năm đến hết tháng 4, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,1 tỉ USD, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 2,2 tỉ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2018. Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Mỹ, Nhật Bản, Đức... tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018.