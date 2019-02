Trà giảm cân chứa chất cấm bán tràn lan

Nhiều nước thu hồi và cấm bán

Đã là chất cấm, bị loại khỏi danh mục được phép sử dụng từ năm 2011, nay sao lại được cấp phép sản xuất từ năm 2017 đến nay. Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cần rà soát và làm rõ thông tin này chứ không phải chỉ kiểm tra, thu hồi, báo cáo lấy lệ như vậy.

Chuyên gia của Hội Khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm V Cuối tháng 1 vừa qua, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) ra thông báo khuyên người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm trà thảo mộc giảm cân Golean Detox có chứa hai chất cấm là Sibutramine và Phenolphthalein, được cho gây nguy hiểm với người có tiền sử bệnh tim mạch, tăng nhịp tim và gây ung thư…

Trước đó, ngày 29.10.2018, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã đăng tải thông cáo báo chí của Cơ quan Khoa học y tế Singapore (HAS) về việc thu giữ một số sản phẩm giảm cân và thuốc bất hợp pháp có tên là “Golean Detox” được bán trực tuyến tại Singapore, sản phẩm của Công ty Matxi S.G Co.Ltd, trụ sở đặt tại 129 Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Theo thông tin từ HAS Singapore, trong 7 ngày (từ 9 - 16.10.2018) HAS Singapore đã phát hiện, xử lý 4.520 sản phẩm sức khỏe được bán trực tuyến tại Singapore. Trong đó, 90% các sản phẩm này được quảng bá có tác dụng giảm cân và có sản phẩm bán Golean Detox từ VN. HAS khuyến cáo người tiêu dùng hết sức cảnh giác với những sản phẩm trên. Bởi qua kiểm nghiệm cho thấy, có nhiều chất cấm Sibutramine trong các sản phẩm giảm cân.

Đến tháng 11.2018, Cơ quan Hải quan Đài Loan cũng đưa lệnh cấm nhập khẩu một số loại thực phẩm chức năng chứa chất cấm, trong đó có 3 sản phẩm được sản xuất tại VN, gồm trà thảo mộc giảm cân Vy&Tea của Công ty TNHH MTV dịch vụ - thương mại Hà Vy có trụ sở đặt tại H.Bù Đăng (Bình Phước) do có chứa hai chất Sibutramine và Phenolphthalein. Thứ hai là sản phẩm Golean Detox và Weight Loss của Công ty Matxi S.G nói trên và sản phẩm trà giảm cân Cường Anh của Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Cường Anh Authentic trụ sở đặt tại Hà Nội đều có chứa chất cấm Sibutramine.

Theo tìm hiểm của Thanh Niên, Công ty Matxi S.G đã tổ chức lễ nhận nhượng quyền thương hiệu trà giảm cân thảo dược Golean Detox từ Công ty Golean Detox Enterprise của Malaysia vào ngày 16.10.2017. Từ đó đến nay, sản phẩm được bán ra thị trường VN chủ yếu qua các trang mạng. Tìm trên Google cụm từ “Golean Detox” sẽ có 760.000 kết quả trong vòng 0,36 giây. Trao đổi với chúng tôi, chủ đại lý “Trà thảo mộc giảm cân Golean Detox” ở phía bắc cho biết, sản phẩm của công ty ban đầu nhập từ Malaysia. Sau khi nhà máy tại Đồng Nai hoàn thành, 100% sản phẩm bán tại VN hiện nay đều được sản xuất trong nước.

Tại VN, sản phẩm Golean Detox được quảng cáo rầm rộ và bán chủ yếu trên các trang mạng, Facebook: tragiamcangolean.com, matxisg.com, goleanvietnam.vn, duocphamantoan.net, chiaki.vn, goleandetoxvietnam.net... và trên các trang thương mại điện tử như Tiki, Lazada, Sendo...

Giá bán từ 540.000 - 650.000 đồng, mỗi hộp uống trong 14 ngày. Với các trang tự nhận là đại lý chính thức của công ty, giá bán đồng nhất là 650.000 đồng/hộp, mua hai hộp giá 1.250.000 đồng và 1,8 triệu đồng/3 hộp. Mua sỉ 5 hộp trở lên có giá 550.000 đồng/hộp, giao hàng miễn phí trên toàn quốc.

VN chưa có khuyến cáo nào ?

Trước những thắc mắc về thông tin trên các báo chí nước ngoài về việc thu hồi và cấm bán sản phẩm tại Mỹ, Singapore và Đài Loan mới đây, đại diện Trung tâm đại lý phân phối trà giảm cân Golean của Công ty Matxi S.G qua đường dây nóng 09719…50 thông tin sản phẩm vẫn được bán mạnh tại VN và nước ngoài.

“Hai chất đó (Sibutramine và Phenolphthalein - NV) đang gây tranh cãi trên thế giới. Một số nước không cho sử dụng, một số nước được sử dụng kèm ý kiến của bác sĩ, còn tại VN thì dùng bình thường, chưa có khuyến cáo”, đại diện nhà phân phối cho hay.

Liên quan chất Sibutramine, cách đây gần 9 năm, ngày 14.4.2011, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có Công văn 5149 thông báo về đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc có chứa hoạt chất Sibutramine do có tác dụng không mong muốn. Công văn nêu rõ: đình chỉ lưu hành toàn quốc các thuốc có hoạt chất Sibutramine và thu hồi toàn bộ các thuốc có chứa hoạt chất này, rút đăng ký tất cả thuốc có chứa hoạt chất Sibutramine ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường VN.

Theo TS Nguyễn Đức Thái - cố vấn chuyên môn Trường đại học Y Dược TP.HCM, Sibutramine chính là dược chất được chỉ định để điều trị béo phì với liều sử dụng tối đa 15 mg/ngày. Thuốc gây các phản ứng phụ như: chán ăn, táo bón, khô miệng, mất ngủ, nhịp tim nhanh, đánh trống ngực, tăng huyết áp, giãn mạch, chóng mặt, nhức đầu, lo âu, ra mồ hôi, rối loạn vị giác. Vì tác dụng phụ nguy hiểm là gây bệnh tim mạch ở những người có nguy cơ cao, nên cơ quan quản lý đã có lệnh ngưng sử dụng từ lâu. Còn chất Phenolphthalein, tham khảo một số tài liệu dược cho thấy, chất này từng được sử dụng trong điều trị táo bón nhưng do các nghiên cứu cho thấy nó có khả năng là chất gây ung thư, nên FDA cấm lưu hành các loại thuốc điều trị táo bón có chứa chất này bán không cần toa bác sĩ từ năm 1999.

Sau khi có lệnh thu hồi từ Singapore với sản phẩm giảm cân Golean Detox, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) ngày 3.12.2018 đã ra quyết định thu hồi lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golean Detox (sản xuất ngày 29.8.2018, hạn sử dụng đến ngày 29.8.2019) do kết quả kiểm nghiệm có chứa Sibutramine, đồng thời ra quyết định thu hồi lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe Golean Detox (ngày sản xuất 20.10.2018, hạn sử dụng đến ngày 20.10.2019) do kết quả kiểm nghiệm có chứa Sibutramine. Công ty TNHH Matxi S.G chịu trách nhiệm thu hồi 2 lô sản phẩm nêu trên dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; thời gian thu hồi từ ngày ban hành quyết định đến ngày 15.12.2018.