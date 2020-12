Tranh cãi bổ sung thiết bị bán xăng dầu mini

Tại tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Công thương cho biết để bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho các địa bàn ít được các doanh nghiệp đầu tư cây xăng (do kém hiệu quả về kinh tế), dự thảo quy định các thiết bị này chỉ được bán ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, không được doanh nghiệp đầu tư cây xăng. Ở các vùng này, người dân thường tích trữ bằng can nhựa.

Tuy nhiên, đề xuất này lại vấp phải phản đối mạnh từ phía Bộ Công an. Theo cơ quan này, dự thảo bổ sung loại hình “phương tiện bán xăng dầu mini được hoạt động tại các địa bàn không được doanh nghiệp đầu tư cửa hàng xăng dầu” nhưng trong đó không giới hạn phạm vi, số lượng phương tiện, không quy định khoảng cách an toàn đến khu vực xung quanh, chưa quy định về trang bị chữa cháy.

“Nếu trên một số địa bàn có nhiều phương tiện bán xăng dầu mini cùng hoạt động thì tiềm ẩn yếu tố mất an toàn. Hơn nữa, phương tiện bán xăng dầu mini dễ bị các phần tử xấu lợi dụng để tấn công khủng bố, nhất là các mục tiêu bảo vệ hoặc địa điểm nhạy cảm về chính trị”, Bộ Công an nêu quan điểm.

Trong góp ý gửi lên Thủ tướng, ông Nguyễn Lộc An, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, người có kinh nghiệm hơn 10 năm điều hành xăng dầu, lo ngại việc đưa ra thêm loại hình phương tiện bán xăng dầu mini được hiểu như bán dạo ở các tỉnh thành (dù dự thảo có nêu bán trên vùng đặc biệt khó khăn) có khả năng ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trên thị trường xăng dầu, có nguy cơ tiềm ẩn cao dẫn tới tình trạng tiêu thụ xăng dầu không có nguồn gốc xuất xứ, tiếp tay cho việc thẩm lậu xăng dầu qua biên giới.

Hơn nữa, vị này nhấn mạnh, tờ trình lý giải việc đưa ra quy định về cho phép sử dụng thiết bị bán xăng dầu mini tại địa bàn vùng sâu, vùng xa nhằm tránh hiện tượng người dân mua tích trữ vào can nhựa là “chưa thuyết phục”. “Bán xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu mini tức là bán dạo xăng dầu . Đã là bán dạo thì nay đây mai đó, người dân biết ngày nào quay lại? Do đó, hiện tượng người dân mua tích trữ xăng dầu vào can nhựa vẫn tiếp tục xảy ra”, ông An lập luận và đề nghị: Nên chăng, dùng chính sách ưu đãi, như ưu đãi đầu tư, đất đai, thuế, phí... tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu cố định, phục vụ nhu cầu của người dân, tạo thêm điều kiện cho phát triển kinh tế địa phương vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn.