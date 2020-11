Triều cường tiếp tục “đe dọa” TP.HCM

Bản tin dự báo thủy triều của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ phát đi hôm qua (16.11), dự báo đỉnh triều cao nhất trong đợt này tại các trạm vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn xuất hiện vào ngày 16 - 17.11.

Cụ thể, nước triều dâng tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,70 - 1,75 m (cao hơn mức báo động 3 từ 0,10 - 0,15 m), thời gian xuất hiện đỉnh triều trong ngày từ 5 - 7 giờ và 17 - 19 giờ. Nước tại trạm Biên Hòa lên mức xấp xỉ báo động 2, trạm Thủ Dầu Một cao hơn báo động 3 từ 0,10 - 0,15 m. Mực nước trên hệ thống kênh rạch TP.HCM được dự báo sẽ còn duy trì ở mức cao trên mức báo động 2 đến ngày 19.11. Trước đó, đỉnh triều tại trạm Phú An cũng ghi nhận mức tăng cao, lần lượt là 1,67 m (ngày 13.11); 1,72 m (ngày 14.11) và 1,74 m (ngày 15.11). Mực nước trên hệ thống kênh rạch TP.HCM được dự báo sẽ còn duy trì ở mức cao trên mức báo động 2 đến ngày 19.11. Nếu dự báo chính xác, đỉnh triều cường đợt này sẽ phá kỷ lục mức đỉnh triều lịch sử từng ghi nhận tại trạm Phú An là 1,72 m vào cuối năm 2019.

Hồi cuối tháng 10.2019, tờ The New York Times dẫn nghiên cứu, do Tổ chức Khoa học Climate Central thực hiện và công bố trên chuyên san Nature, dự báo hiện tượng nước biển dâng sẽ xóa sổ nhiều TP lớn ven biển vào năm 2050. Khu vực sinh sống của hơn 20 triệu người, tương đương gần 1/4 dân số cả nước, sẽ bị ngập do ảnh hưởng của nước biển dâng. Đáng chú ý, phần lớn diện tích TP.HCM cũng sẽ chìm dưới nước.