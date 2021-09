Trình Thủ tướng tuyến cao tốc hơn 19.000 tỉ nối Biên Hòa - Vũng Tàu

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 6000/VPCP-CN gửi Bộ GTVT, truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Lê Văn Thành về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT căn cứ Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, rà soát nội dung dự án, trình Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Bộ GTVT có tờ trình gửi Thủ tướng đề xuất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo phương thức PPP (hợp đồng BOT). Theo đó, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 53,7 km, điểm đầu kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua TP.Biên Hòa; điểm cuối giao với đường vành đai TP.Bà Rịa (quốc lộ 56). Dự án xây dựng 7 nút giao liên thông, 13 cầu vượt dòng chảy, 4 cầu vượt đường ngang và 19 cầu đường ngang vượt đường cao tốc.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án giai đoạn 1 khoảng 19.616 tỉ đồng gồm hơn 6.700 tỉ đồng vốn nhà nước ( từ nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025) và vốn huy động hơn 12.900 tỉ đồng do nhà đầu tư chịu trách nhiệm thu xếp.

Hiện nay do lượng phương tiện lưu thông lớn nên tình trạng kẹt xe, ách tắc thường xuyên xảy ra trên tuyến quốc lộ 51. Do đó, việc sớm triển khai xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ làm giảm áp lực giao thông đối với quốc lộ 51 và tạo tuyến kết nối mới cho vùng Đông Nam bộ. Đặc biệt, giúp khai thác hết công suất cảng Cái Mép - Thị Vải vốn mới chỉ khai thác được 40% công suất do gặp khó khăn về giao thông.

Trong tương lai, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng, tuyến đường cao tốc này cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc kết nối, khai thác cảng hàng không lớn nhất cả nước.