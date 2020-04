Trúng đậm cá nục, ngư dân thu lãi hàng trăm triệu đồng

Ông Hà Viên, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá (thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên), cho biết sáng 17.4 tại cảng cá Phú Lạc, thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên có 5 tàu cá cập cảng để xuất bán cá.

5 tàu đánh bắt được 34 tấn cá nục Ảnh: Đức Huy

Đó là các tàu cá: ĐB-92151TS do ông Nguyễn Bông làm chủ, đánh bắt được 10 tấn; BĐ-92196TS do ông Trần Văn Minh làm chủ, đánh bắt 15 tấn; tàu cá PY-95157TS do ông Huỳnh Tấn Phong làm chủ, đánh bắt 1,2 tấn; tàu cá PY-95309TS do ông Huỳnh Tấn Long làm chủ, đánh bắt 4 tấn; tàu cá PY-51565TS do ông Trần Văn Nhu làm chủ, đánh bắt 3 tấn.

Đội ngũ bốc vác chuẩn bị đưa cá từ tàu lên bờ. Ảnh: Đức Huy

Ông Viên cho biết thêm, 5 tàu cá đã đánh bắt ngoài khơi 7 - 12 ngày với tổng sản lượng khoảng 34 tấn cá nục. Giá cá thu mua hiện nay dao động trong khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí chuyến đi biển, tàu cá của ông Trần Văn Minh lãi trên 300 triệu đồng.

Công nhân xếp loại cá để cân. Ảnh: Đức Huy

Trước đó, một số tàu cá của ngư dân ở thôn Phú Thọ 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa (Phú Yên) cũng trúng đậm cá nục loại này với sản lượng đánh bắt hơn 60 tấn.