Trung Quốc xuất cá tra vào Mỹ giá gấp đôi Việt Nam

Việt Nam và Trung Quốc là hai nguồn cung duy nhất sản phẩm cá tra sang thị trường Mỹ. Trong đó, Việt Nam chiếm đến 90% tổng nhập khẩu cá tra của Mỹ.



Các năm trước, Trung Quốc chủ yếu chỉ xuất khẩu sản phẩm cá tra, basa tươi, ướp lạnh (HS 030432) sang thị trường Mỹ nhưng năm 2017 nước này đã bắt đầu tăng sản lượng sản phẩm cá tra phile đông lạnh (HS 030462) sang thị trường Mỹ với tổng giá trị khoảng 37,2 triệu USD.

Tính đến nửa đầu tháng 4.2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ đạt gần 92 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường Mỹ hiện chỉ chiếm 17,7% giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Giá xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ vẫn tăng do giá nguyên liệu trong nước tăng từ 5.000 - 6.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước. Đây là một yếu tố khiến giá xuất khẩu cá tra sang tất cả các thị trường, trong đó có thị trường Mỹ tăng. Tuy nhiên, rào cản thuế chống bán phá giá và chương trình thanh tra cá da trơn vẫn được cho là hai khó khăn chính khiến rất ít doanh nghiệp cá tra bám trụ lại được thị trường này.

Cùng thời gian trên, tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 123 triệu USD, chiếm 24% và tăng 43,6% so với cùng kỳ năm 2017. Với kết quả xuất khẩu này, Trung Quốc vẫn được coi là tâm điểm của con cá tra Việt Nam trong năm 2018.