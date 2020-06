Trungnam Group tự hào nhà đầu tư năng lượng tiên phong tại Việt Nam

Hàng loạt dự án quy mô lớn

Với việc thực hiện Dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam 450 MW, kết hợp trạm biến áp 220/500kV Trung Nam - Thuận Nam và đường dây 500kV, 220kV, Trungnam Group trở thành tập doanh nghiệp tư nhân tiên phong tham gia đầu tư hệ thống truyền tải điện quốc gia. Đồng thời, Trungnam Group đang tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh bằng việc triển khai đồng loạt các dự án năng lượng tái tạo với mục tiêu hòa lưới hơn 3.000 MW tại Trà Vinh, Gia Lai, Đắk Lắk và Ninh Thuận trong 3 năm tới.

Giai đoạn 2004 - 2015, Trungnam Group đã thực hiện các nhà máy thủy điện lớn ở khu vực Tây nguyên nhằm cung cấp nguồn điện phục vụ người dân trong cả nước. Sau thành công trong lĩnh vực năng lượng thủy điện với 3 nhà máy thủy điện tại Lâm Đồng, Đắk Lắk, Trungnam Group chuyển hướng đến năng lượng mặt trời và năng lượng gió, trong đó Ninh Thuận là nơi được hướng đến đầu tiên về những điều kiện đặc trưng của thời tiết, khí hậu.

Tháng 4.2019, Trungnam Group đã khánh thành tổ hợp trang trại Năng lượng tái tạo điện mặt trời và điện gió Trung Nam giai đoạn 1 tại 2 xã Bắc Phong và Lợi Hải (H.Thuận Bắc, Ninh Thuận). Tổ hợp năng lượng tái tạo của Trung Nam được đấu nối trực tiếp với hệ thống lưới điện quốc gia thông qua trạm biến áp 220 kV Tháp Chàm, với tổng sản lượng khai thác đạt 950 triệu đến 1 tỉ Kwh điện mỗi năm. Tổng diện tích vùng dự án năng lượng của Trungnam Group thực hiện tại Ninh Thuận có diện tích 900 ha; trong đó trang trại điện gió Trung Nam có tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng, trang trại điện mặt trời Trung Nam tổng vốn đầu tư 6.000 tỉ đồng, quy mô lắp đặt 705.000 pin mặt trời.

Tại miền Tây Nam bộ, Trungnam Group đã quyết định triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.500 tỉ đồng, tổng công suất 165 MWp. Dự án có quy mô 171 ha, bao gồm 32 trạm Inverter, 1 trạm biến áp 2x90 MVA và hơn 440.000 tấm pin mặt trời được lắp đặt trên hơn 7.000 giá đỡ; hòa điện, cung cấp vào nguồn điện cả nước và hỗ trợ an ninh năng lượng cho các khu vực chưa tiếp cận được với lưới điện quốc gia. Từ khi có dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh, nơi đây đã có nhiều khởi sắc, vùng đất canh tác không hiệu quả nay trở thành một dự án năng lượng mặt trời giàu tiềm năng, tận dụng được nhân công địa phương; đồng thời các hoạt động xã hội đã tạo điều kiện cho các học sinh khó khăn tiếp tục đến trường, các hộ gia đình được hỗ trợ điều kiện, kinh phí để sản xuất kinh tế.

Trang trại Điện gió Trung Nam

Góp phần thực hiện an ninh năng lượng quốc gia

Giữa tháng 3.2020, Trungnam Group được UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định lựa chọn là nhà đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời công suất 450 MW tại xã Phước Minh, H.Thuận Nam kết hợp với đầu tư Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỉ đồng, xây dựng từ quý 2/2020 và hoàn thành, đưa vào vận hành cuối quý 4/2020. Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giữa tháng 5.2020, Trungnam Group đã phát động chiến dịch 102 ngày đêm thực hiện dự án. Khi đi vào vận hành, dự án này sẽ giải tỏa được công suất truyền tải cho khu vực Ninh Thuận và tạo điều kiện tiếp tục phát triển ngành năng lượng tái tạo của địa phương.

Trong lĩnh vực điện gió và điện mặt trời, Trungnam Group làm việc với nhiều đối tác, nhà cung cấp nước ngoài có uy tín trên thị trường thế giới. Trong đó có thể kể đến ENERCON - nhà sản xuất thiết bị điện gió hàng đầu châu Âu đến từ Đức, cung cấp tuabin gió công nghệ “không hộp số” (Gearless) và tự động điều chỉnh đón gió. Với công nghệ tuabin không hộp số, các trụ gió tại Nhà máy điện gió Trung Nam có thể hoàn toàn vận hành bình thường ngay khi gió đạt tốc độ 2,5 m/s. Tại cánh đồng điện mặt trời, đối tác Siemens cung cấp thiết bị INVERTER và công nghệ chuyển hóa bức xa mặt trời, được thiết kế chịu nhiệt độ trên 40oC độ C, không suy giảm hiệu suất chuyển hóa, cũng như không xảy ra tình trạng quá tải do nhiệt độ cao, các thiết bị, phụ kiện khác do Siemens triển khai đạt được kích thước tối ưu khi gọn và nhẹ hơn so với các hãng.

Với mục tiêu triển khai các dự án năng lượng góp phần thực hiện an ninh năng lượng quốc gia, Trungnam Group tiếp tục thực hiện nhiều dự án năng năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, trở thành một trong các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng.