Trước giờ giãn cách xã hội, giá vé máy bay từ TP.HCM đi các tỉnh tăng vọt

Do có lịch đột xuất công việc, chị Huyền đành phải thay đổi kế hoạch, dời lại lịch bay tới cuối tuần. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau lên mua vé, chị Huyền "giật mình" vì giữa mùa dịch, thị trường hàng không liên tục than "ế" khách nhưng giá vé tăng lên gần gấp đôi, gần 1,3 triệu đồng cho 1 chiều chặng bay TP.HCM - Hà Nội của Vietnam Airlines.

"So với thời điểm bình thường thì giá vé này còn là rẻ, nhưng từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, vé máy bay gần như chưa bao giờ cao đến như thế. Không biết do mua sát ngày nên giá cao hay do thông tin TP.HCM chuẩn bị giãn cách xã hội nên nhiều người "tháo chạy". Tôi cũng có vài người bạn thông báo chuẩn bị mua vé bay gấp buổi tối. Tới sân bay, mua vé gấp giá còn cao hơn nữa" - chị Ngọc Huyền chia sẻ.