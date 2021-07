Tuổi trẻ MobiFone tiếp sức cho các sĩ tử ‘vượt vũ môn’ kỳ thi THPT

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang rất phức tạp, chương trình Tiếp sức mùa thi vẫn được các Đoàn thanh niên MobiFone triển khai với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và quan trọng nhất là đảm bảo phòng, chống dịch để thí sinh yên tâm dự thi.

Với hàng trăm đoàn viên, thanh niên tình nguyện, lực lượng Tiếp sức mùa thi MobiFone năm nay được chia làm 20 đội và thường trực hỗ trợ hàng ngàn thí sinh tại gần 50 địa điểm thi khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Hỗ trợ công tác thi tốt nghiệp THPT tại TP.Hải Phòng

Tuổi trẻ MobiFone tiếp sức cho 6.500 thí sinh tại 15 điểm thi với các đội hình gồm, 10 đội tại Hải Phòng: Trường THCS Ngô Quyền, Trường THPT Ngô Quyền, TT GD Thường xuyên Hải Phòng, Trường THPT Trần Nguyên Hãn, Trường THPT Đồng Hòa, Trường THPT Phan Đăng Lưu, Trường THPT An Lão, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường THPT Quốc Tuấn và Trường THPT An Dương. 1 đội tại Tuyên Quang: Trường THPT Hàm Yên, Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. 2 đội tại Vĩnh Long: Trường THPT Lưu Văn Liệt và THPT Nguyễn Thông và tại Cần Thơ có 2 đội ở Trường THPT An Khánh và THPT Bùi Hữu Nghĩa.

Tại chương trình ra quân tiếp sức mùa thi, các đoàn viên, thanh niên MobiFone tràn trề khí thế, năng lượng với các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, ghi dấu ấn sâu đậm màu áo xanh đồng hành cùng các thí sinh trong suốt hành trình của kỳ thi như: Phát khẩu trang y tế và nước sát khuẩn phục vụ công tác phòng dịch; Nước uống miễn phí phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh; Đoàn viên hỗ trợ, hướng dẫn và ủng hộ tinh thần các thí sinh dự thi. Đồng thời, các tình nguyện viên MobiFone cũng tư vấn các sản phẩm của MobiFone và thay sim 4G miễn phí và hỗ trợ suất ăn trưa cho các thí sinh nhà xa tại điểm Trường THPT Hàm Yên, Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Tổng chi phí triển khai cho chương trình này là 50 triệu đồng. Trước đó, Tuổi trẻ MobiFone cũng đã triển khai hoạt động nhắn tin giới thiệu dịch vụ Thi thử Mobiedu cho các bạn thí sinh: www.thithu.mobiedu.vn

Tiếp sức mùa thi tại tỉnh Vĩnh Long

Tại Ninh Thuận, Tuổi trẻ MobiFone đã hỗ trợ Tỉnh Đoàn vật phẩm để đồng hành với thí sinh 17 điểm thi tại địa phương với hơn 6.000 thí sinh gồm: băng rôn tuyên truyền, 100 chai xịt rửa tay khô M.pros 450ml; 740 khẩu trang vải kháng khuẩn cho tình nguyện viên. Tổng chi phí 16,2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn MobiFone cũng tổ chức 3 đội hình tiếp sức cho 406 thí sinh tại Điện Biên (Trường THPT Phan Đình Giót - TP.Điện Biên Phủ, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT huyện Điện Biên và Trường THPT Thanh Chăn - X.Thanh Chăn - H.Điện Biên) bằng các hoạt động như: Hỗ trợ các điểm thi tiếp đón thí sinh, làm thủ tục, kiểm tra thân nhiệt, vệ sinh an toàn dịch tễ; Tài trợ nước uống, khẩu trang cho thí sinh tại điểm thi; kết hợp tổ chức gian hàng tư vấn dịch vụ tại các quầy tiếp đón. Tổng chi phí cho các hoạt động là 10 triệu đồng.

Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là một trong các địa điểm thi có nhiều khó khăn. Tuổi trẻ MobiFone đã tổ chức 1 đội hình tiếp sức cho 188 thí sinh tại Trường THPT A Túc, xã Lìa, huyện Hướng Hóa với các hoạt động như: tiếp đón thí sinh, phục vụ nước uống, nước sát khuẩn và tặng 1 suất quà cho một em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng chi phí là 3 triệu đồng. Đồng thời, Đoàn MobiFone cũng đã tổ chức đội hình hỗ trợ 500 suất cơm cho tình nguyện viên tại 13 điểm thi tại Thừa Thiên Huế với tổng chi phí là 9,6 triệu đồng.

Thí sinh khuyết tật được đoàn viên MobiFone hỗ trợ tại điểm thi miền núi Hướng Hóa, Quảng Trị

Những nụ cười dễ thương, gương mặt rạng rỡ và các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của Tuổi trẻ MobiFone là nguồn động lực giúp cho các thí sinh xua tan đi những lo lắng bỡ ngỡ trong những ngày thi căng thẳng và truyền ngọn lửa nhiệt tình cho thế hệ trẻ - thế hệ thanh niên Việt Nam giàu nhiệt huyết và trách nhiệm với cộng đồng.

Chia sẻ cảm xúc trong dịp này, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Bí thư Chi đoàn MobiFone TP.Cần Thơ xúc động: “Tôi đã có 3 năm cùng Đoàn MobiFone tham gia tiếp sức mùa thi, nhưng năm nay là năm đáng nhớ nhất, bởi tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến hết sức phức tạp. Bên cạnh các công việc như mọi năm, chúng tôi cũng phải lên kế hoạch để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch cho mình và cho cộng đồng. Đây là một mùa thi khó khăn của các em học sinh, phụ huynh. Nhưng hy vọng, với sự góp sức nhỏ bé của mình, MobiFone có thể san sẻ bớt những khó khăn ấy cho các sĩ tử cùng gia đình của các em”.

“Tiếp sức mùa thi” là một trong nhiều hoạt động đầy ý nghĩa mà áo xanh tình nguyện MobiFone mang đến cho cộng đồng. Tuổi trẻ MobiFone nói chung và các tình nguyện viên của Chương trình “Tiếp sức mùa thi” nói riêng đã và đang thầm lặng hiến dâng cho đời những điều nhân văn, tốt đẹp nhất. Hàng trăm trái tim đập chung một nhịp, hàng trăm cánh tay cùng hướng về thế hệ tương lai giúp “Tiếp sức mùa thi” trở thành một hoạt động ý nghĩa, lan tỏa sức mạnh cộng đồng rộng khắp về sức trẻ MobiFone.