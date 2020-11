Tuyến metro số 1 gặp sự cố lệch dầm cầu cạn, đường ray bị hư hỏng

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa có văn bản khẩn gửi Liên danh NJPT (tư vấn giám sát) và Liên danh Sumitomo – Cienco6 (SCC - Tổng thầu của gói CP2 đoạn trên cao và các depot) yêu cầu lên phương án sửa chữa, khắc phục những hư hỏng này.

Cụ thể, qua kiểm tra hiện trường ngày 30.10, MAUR phát hiện gối cao su (gối trái theo hướng tuyến từ Bến Thành đi Suối Tiên) sử dụng cho dầm cầu cạn tại vị trí trụ P14-10 thuộc phân đoạn cầu cạn VD14 bị mất ổn định rơi khỏi đá kê gối không rõ nguyên nhân (đã lắp dầm vào năm 2016).

Sự cố làm hư hỏng thanh ray đã lắp đặt bên trên, đồng thời các thanh ray bị nhổ khỏi các bu lông liên kết với hệ đỡ bên dưới và gây hư hỏng, nứt vỡ bê tông đệm ray tại vị trí VD14. MAUR đánh giá có nhiều khả năng sẽ gây nứt vỡ cục bộ tại vị trí gối dầm do ứng suất tập trung trong quá trình va đập giữa dầm và đá kê gối, làm suy giảm chất lượng công trình.

Ngoài ra, việc cả đoạn dầm hoàn thiện đã được lắp chịu sự uốn xoắn do việc phân bố lực không đồng đều bởi gối cao su đã rơi khỏi đá kê gối nên khả năng lớn sẽ làm bản đáy, thành dầm chữ U bị nứt gây giảm khả năng chịu lực và ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình, nguy cơ mất an toàn chạy tàu khi tuyến metro số 1 được đưa vào khai thác, sử dụng.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, đơn vị này đã cùng liên danh Tư vấn chung NJPT, Tổng thầu EPC (Liên danh Sumitomo-Cienco 6) và công ty Hitachi lập tức phối hợp tổ chức kiểm tra hiện trường để tìm hiểu, đồng thời hỗ trợ các bên có liên quan tìm các giải pháp khắc phục.

Đến 6 giờ ngày 31.10, tổng thầu EPC Liên danh Sumitomo-Cienco 6 đã xử lý xong đặt gối thay thế đảm bảo ổn định cho dầm trong thời gian xem xét, đánh giá nguyên nhân của sự việc.

Đơn vị thi công đã nhanh chóng tạm thời khắc phục sự cố

Trước sự cố được đánh giá là nghiêm trọng trên, MAUR đã có văn bản đề nghị Liên danh SCC có trách nhiệm khẩn trương tổ chức điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc nhằm đánh giá đúng bản chất vấn đề, từ đó báo cáo sự việc và phương án khắc phục, sửa chữa trước ngày 13.11.

Để tránh các sự cố tương tự có thể xảy ra tại các vị trí khác, MAUR yêu cầu Liên danh SCC rà soát toàn bộ chất lượng, vị trí các gối cầu hiện trạng cho tất cả các kết cấu hiện hữu thuộc gói thầu. Từ đó so sánh và đối chiếu cao độ gối, chuyển vị (nếu có) so với yêu cầu thiết kế đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án, báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra trước ngày 15.12.

"Các hư hỏng như đã nêu trên hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Liên danh SCC với vai trò Tổng thầu. Do đó, Liên danh SCC hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với chất lượng công trình. Việc thực hiện các biện pháp kiểm tra, khắc phục, sửa chữa bằng chính kinh phí của nhà thầu SCC" - văn bản của MAUR nêu rõ.