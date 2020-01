TV OLED đắt khách mùa mua sắm cuối năm

Mùa mua sắm năm nay, TV OLED lọt vào tầm ngắm của nhiều người vì mức giá ngày càng hợp lý và dải sản phẩm phong phú.

Vì sao TV OLED là niềm ao ước của các tín đồ công nghệ?

TV OLED là niềm ao ước của các tín đồ công nghệ. Bởi đây là dòng TV có màn hình mỏng nhất thế giới hiện nay, với độ mỏng chỉ vài mm, với những thiết kế vô cùng đẳng cấp như TV cuộn, TV dán tường... Đây cũng là dòng TV tiên tiến bậc nhất trên thị trường hiện nay với chất lượng hình ảnh sắc nét vượt trội, màu đen sâu, độ tương phản hoàn hảo và khả năng hiển thị màu sắc sống động, chân thực.

LG là nhãn hàng có nhiều mẫu TV OLED nhất, nổi bật là mẫu TV OLED dán tường đẳng cấp

Những ưu điểm của TV OLED có được là nhờ cải tiến vượt trội về mặt công nghệ. TV OLED sử dụng vật liệu bán dẫn phát quang hữu cơ bền bỉ và linh hoạt nên có thể làm được rất mỏng, dễ dàng uốn cong và không cần nâng đỡ bằng bộ khung kim loại nặng nề. Trong khi đó, TV LCD/LED truyền thống sử dụng lớp đèn nền và kính vô cơ phải trang bị thêm khung kim loại bảo vệ nên viền và màn hình rất dày.

OLED còn là vật liệu dành cho tương lai, nhờ sử dụng vật liệu hữu cơ thân thiện với môi trường và sức khỏe người dùng. Theo báo cáo từ tổ chức kiểm soát an toàn quốc tế TÜV Rheinland, hơn 64% ánh sáng phát từ TV LCD LED là ánh sáng xanh so với mức an toàn cho phép là 50%, còn với TV OLED chỉ là 34%. Ánh sáng xanh được xem là nguyên nhân gây ra các bệnh về mắt và trí nhớ. Tại một số nước phát triển như Đài Loan và Pháp, cuộc chiến chống lại “ô nhiễm” ánh sáng xanh từ đèn LED đã được khởi động.

Ánh sáng phát ra từ TV OLED được tạo ra từ các phân tử hữu cơ phát quang, giống với ánh sáng trong tự nhiên, nên màu sắc chính xác, sống động và không gây hại cho mắt

TV OLED là một trong những sản phẩm nằm trong chuỗi vật liệu hữu cơ “Organic”, với mục tiêu tạo ra môi trường sống lành mạnh và gần gũi với tự nhiên cho người dùng. Sở hữu TV OLED tức là bạn đang sở hữu công nghệ dành cho tương lai.

Chọn TV OLED nào tốt?

Hiện nay, LG vẫn là nhà sản xuất tấm nền OLED cho TV lớn hàng đầu trên thế giới. Tất cả các TV OLED từ mọi thương hiệu đều bắt nguồn từ nhà máy sản xuất tấm nền của LG. Tất cả các TV OLED trên thị trường đều sử dụng tấm nền OLED do LG sản xuất.

Không chỉ là “cội nguồn” của công nghệ OLED bằng cách nắm giữ bí mật sản xuất tấm nền OLED - trái tim của TV OLED, LG còn chứng minh khả năng thống trị thị trường OLED bằng cách liên tục đánh chiếm các bảng xếp hạng TV tốt bậc nhất thế giới của các tạp chí nghe nhìn uy tín trên toàn cầu như CNET, Rtings, Tom's Guide, Digital Trends…

Tại các phòng thí nghiệm chuyên đo đạc thông số TV của các tạp chí trên, TV OLED của LG luôn được đánh giá cao nhờ màu đen sâu và độ tương phản vô hạn, mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội hoàn toàn so với TV LCD LED.

Chất lượng hình ảnh hoàn hảo và tính năng hữu dụng của TV LG OLED thực sự chinh phục người dùng

Bên cạnh chất lượng hình ảnh, TV OLED của LG còn rất thành công với WebOS, hệ điều hành được Rtings bình chọn là nền tảng Smart TV tốt bậc nhất hiện nay. Nổi bật nhất là giao diện đơn giản, dễ sử dụng, điều khiển từ xa linh hoạt, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói hiệu quả và công nghệ AI có khả năng nâng cấp nguồn nội dung độ phân giải thấp lên tương đương với độ phân giải 4K.

Với mong muốn ngày càng nhiều người dùng được trải nghiệm công nghệ OLED tiên tiến, LG đưa ra rất nhiều mẫu TV OLED trải dài trên nhiều phân khúc giá. Mùa mua sắm Tết năm nay, người dùng có thể sở hữu TV OLED với mức giá chỉ từ 27,9 triệu đồng đến 37.9 triệu đồng (Model LG OLED B8 55 inch và LG OLED B9 55 inch). Mức giá không chênh lệch nhiều so với nhiều mẫu TV LED cùng kích thước khiến doanh số TV LG OLED tăng vọt trong mùa mua sắm cuối năm.