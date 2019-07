Tỷ giá sẽ không biến động mạnh vào cuối năm

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2019, tỷ giá sẽ biến động không đáng kể do 3 lý do: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) khả năng cao sẽ giảm lãi suất trong tháng 7, các đồng tiền châu Á đang được cho là bị đánh giá thấp so với USD, VN nằm trong danh sách bị giám sát tiền tệ do yếu tố thặng dư thương mại và cán cân vãng lai.