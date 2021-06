UOB dự báo áp lực mất giá tiền đồng không đáng kể

Theo UOB, sau khi đưa Việt Nam ra khỏi danh sách thao túng tiền tệ vào tháng 4, Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục tương tác cấp cao với Việt Nam về các chính sách quản lý ngoại hối. Tiếp theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cũng đã giảm tần suất can thiệp ngoại hối (để ổn định giá trị VND) từ mỗi ngày sang một lần một tuần kể từ tháng 2. Với các chính sách can thiệp thị trường từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ trong thời gian tới, các diễn biến cho thấy áp lực mất giá lên VND sẽ không đáng kể đi cùng sự giám sát của các cơ quan chức năng Mỹ. UOB dự báo tỷ giá USD /VND có thể đứng ở mức 23.000 trong quý 3/2021 và quý 4/2021, tiếp theo là 23.100 trong quý 1/2022 và 23.200 trong quý 2/2022.

Khả năng cao NHNN vẫn giữ nguyên các chính sách hiện hữu. Với khả năng kiểm soát đại dịch tốt như trong năm 2020 và cùng với việc đẩy mạnh triển khai tiêm chủng, NHNN có khả năng sẽ giữ vững lập trường chính sách của mình. Cả lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,0% và lãi suất tái chiết khấu ở mức 2,5% đang ở mức thấp kỷ lục. Một yếu tố cần theo dõi là mức lạm phát của Việt Nam đã tăng lên 2,9% vào tháng 5 so với 2,7% vào tháng 4. Đây là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 9.2020 và được thúc đẩy chủ yếu bởi vận tải (tỷ trọng 9,7%) và nhà ở (tỷ trọng 18,8%), nhưng bù lại từ sự giảm giá lương thực, thực phẩm (tỷ trọng 33,6%).

Ngoài ra, UOB kỳ vọng GDP năm 2021 tốc độ tăng trưởng ở mức 6,7%, cao hơn mức 2,91% của năm 2020 và tăng so với dự báo chính thức ở mức 6 - 6,5%. Đây là giả định rằng 3 quý còn lại của năm nay có thể đạt mức tăng trưởng trung bình 7,5%. Điều này vẫn khả thi trong quý 2 và quý 3 với mức tăng thuận lợi tính trên nền cơ sở vào năm ngoái. Đối với quý 2/2021, các dữ liệu lạc quan của tháng 4 và 5 giả định GDP có thể tăng thêm 7% so cùng kỳ (quý 1/2021: 4,5%), mặc dù có rủi ro với mức tăng thấp hơn do sự gián đoạn từ việc bùng phát các ca nhiễm Covid-19 mới vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6.