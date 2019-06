USD tự do thấp hơn ngân hàng

Ngày 5.6, giá USD tự do giảm 20 đồng, giá mua còn 23.375 đồng, giá bán còn 23.390 đồng. Giá bán USD tự do đang thấp hơn giá bán USD trong ngân hàng thương mại 85 đồng/USD. Vietcombank bán USD với giá 23.475 đồng, tăng 10 đồng/USD so với ngày 5.6; giá mua lên 23.355 đồng/USD.