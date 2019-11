Ưu tiên xây dựng khoang lánh nạn ở chung cư

Khoang lánh nạn - nơi bảo vệ an toàn cho cư dân

Trong những năm gần đây, vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cao tầng được nhiều người quan tâm. Năm 2018, có khoảng 15 vụ cháy lớn, nhỏ tại các chung cư ở Hà Nội, TP.HCM, gây thiệt hại về tài sản và khiến nhiều người bị thương vong.

Theo đó, các vụ cháy khiến nhiều người e ngại khi có ý định mua nhà chung cư và ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ cũng như giá bán của các căn hộ.

Xét về nguyên nhân của những vụ cháy, có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan có thể do thiên tai. Nguyên nhân chủ quan chủ yếu do ý thức phòng cháy nổ của người dân chưa cao; chủ đầu tư không chú trọng các hạng mục phòng cháy chữa cháy ở chung cư… Trong đó, khoang lánh nạn là hạng mục quan trọng nhưng không được ưu tiên xây dựng.

Theo tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở và Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chung cư do Bộ Xây dựng quy định chung cư cao trên 100 m (khoảng 25 tầng) phải có khoang lánh nạn được bảo vệ bằng bộ phận ngăn cháy.

Trong trường hợp xảy ra sự cố, khoang lánh nạn có vai trò quan trọng. Được thiết kế chia khoang với chất liệu chống cháy phù hợp, khoang lánh nạn là nơi ngăn phát tán đám cháy theo trục đứng.

Tuy nhiên, do khoang lánh nạn phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất liệu, thiết kế cũng như độ an toàn và đòi hỏi rất nhiều hạng mục đồng bộ đi cùng nên chi phí xây dựng rất cao.

Theo quy định, khoang lánh nạn phải có trang thiết bị chống cháy riêng gồm: thiết bị chống tụ khói, họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler, chiếu sáng sự cố, điện thoại liên lạc với bên ngoài, hệ thống truyền thanh chỉ dẫn thoát nạn…

Giới chuyên gia nhận định, để xây dựng thêm khoang lánh nạn thì chi phí đầu tư tăng, dẫn đến chi phí quản lý, vận hành tăng. Sau 3 - 5 năm, nếu thiết bị của khoang lánh nạn không được bảo trì tốt sẽ hỏng hóc nặng. Theo đó, ngoài việc đầu tư xây dựng, cần có chi phí để duy trì, bảo dưỡng, chăm sóc thiết bị. Đây cũng sẽ là một lý do làm giá nhà tăng lên.

Bên cạnh đó, việc quản lý và sử dụng khoang lánh nạn hiệu quả cũng không đơn giản. Vì vậy, dù ý thức được tầm quan trọng của khoang lánh nạn, nhưng không nhiều chủ đầu tư xây dựng.

C-Sky View một trong những dự án tiên phong xây khoang lánh nạn tại Bình Dương

Mặc dù chi phí xây dựng và bảo trì cao, nhưng nhận thấy khoang lánh nạn được nhiều người mua nhà quan tâm, một số chủ đầu tư đã xây dựng khoang lánh nạn tại các dự án nhà ở, đặc biệt là tại những khu căn hộ cao cấp. Trong đó, có thể kể đến dự án C-Sky View tọa lạc tại khu “Phố Tây” Chánh Nghĩa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương.

C-Sky View do Công ty CP Chánh Nghĩa Quốc Cường làm chủ đầu tư. Dự án là khu căn hộ tiên phong xây khoang lánh nạn tại Bình Dương. Chủ đầu tư dành phần lớn diện tích tầng 17 của tòa căn hộ C-Sky View để xây khoang lánh nạn, có sức chứa toàn bộ cư dân của tòa nhà, giúp đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân trong những trường hợp khẩn cấp.

Khoang lánh nạn của C-Sky View đáp ứng được những tiêu chuẩn về thiết kế, chất lượng xây dựng để đảm bảo an toàn cho cư dân

Với thiết kế đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, C-Sky View đã được cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Toàn bộ tòa nhà được thiết kế, lắp đặt thiết bị báo cháy hiện đại và hệ thống chữa cháy tự động.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư cũng chú trọng đến không gian sống và trải nghiệm của cư dân. Vào ngày nghỉ, cả gia đình có thể đi dạo bên công viên, trên đường tản bộ hoa hồng, cùng nhau vui đùa tại khu vui chơi dành cho trẻ em hay thư giãn trong hồ bơi xanh mát rộng 600 m2.

Không gian sống an toàn và đa tiện ích của cư dân C-Sky View được chủ đầu tư đặt lên hàng đầu

C-Sky View còn có an ninh đảm bảo nhờ hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, camera 24/24… Nhờ đó, cư dân được sống trong một môi trường an toàn, an tâm tận hưởng cuộc sống tiện nghi và hiện đại cùng gia đình.