Vali, túi xách Việt có cơ hội thế chỗ hàng Trung Quốc

Đánh giá tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đến thị trường tiền tệ, ông Nguyễn Xuân Thành phân tích: Đồng NDT xuống giá nhanh, từ mức 6,3 NDT/USD vào cuối tháng 3 lên 6,9 NDT/USD vào đầu tháng 10, tức là mất giá 9,5%. Việc NDT xuống giá so với USD có nghĩa là VND lên giá so với NDT. Điều này tạo ra sức ép tỷ giá giữa VND và USD. Với dự trữ trên 63 tỉ USD hiện nay, NHNN hoàn toàn có thể can thiệp mạnh để ổn định tỷ giá. Tuy nhiên, ông Thành cho rằng, nếu quá cứng nhắc và chiến tranh thương mại còn leo thang nữa thì đến lúc buộc phải điều chỉnh thì mức điều chỉnh sẽ lớn và gây xáo trộn trên thị trường. Có thể hiểu động thái điều chỉnh tỷ giá USD/VND vừa qua của NHNN là dựa theo tín hiệu của thị trường và căn cứ vào những tác động từ bên ngoài. Theo đó, chính sách tỷ giá nên theo hướng không để VND lên giá hay xuống giá quá nhiều so với mức bình quân của 8 đồng tiền là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam (USD, EUR, NDT, JPY, KRW, TWD, SGD và THB). Tính tới cuối tháng 8, so với rổ 8 đồng tiền này, VND mới chỉ lên giá 0,76% kể từ đầu năm.