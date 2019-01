Văn Phú - Invest vinh dự nhận Top 50 ‘Nhãn hiệu hàng đầu VN’

Giải thưởng này là một minh chứng thể hiện uy tín và vị thế thương hiệu trên thị trường cũng như sự phát triển bền vững trong suốt 15 năm qua của Văn Phú - Invest.

Liên tục nhận nhiều giải thưởng uy tín

Chương trình “Bình chọn và quảng bá nhãn hiệu hàng đầu VN - Sản phẩm vàng, dịch vụ vàng VN 2018” được thực hiện bởi Hội Sở hữu trí tuệ VN, nhằm vinh danh những nhãn hiệu, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao, uy tín với người tiêu dùng, có tính sáng tạo, đổi mới, cạnh tranh cao và thân thiện với môi trường. Để lọt vào Top 50 nhãn hiệu hàng đầu VN, Công ty Văn Phú - Invest đã trải qua cuộc sát hạch kỹ lưỡng bởi các chuyên gia hàng đầu VN, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đánh giá về tổng doanh thu, tổng nộp ngân sách nhà nước, những đóng góp cho cộng đồng xã hội…

Ông Đoàn Châu Phong, Phó tổng giám đốc Công ty Văn Phú - Invest, cho biết giải thưởng này là sự ghi nhận đầy tự hào, là niềm động viên lớn để công ty tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Văn Phú - Invest được vinh dự nhận danh hiệu này, nối dài những thành tích mà công ty đã nhận được sau 15 năm nỗ lực không ngừng nghỉ. Cũng trong năm 2018, công ty đã vinh dự đón nhận Bằng khen và Cờ thi đua của Thủ tướng cho những đóng góp to lớn trong việc mang lại cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng, có thành tích trong hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội, nhận Giải thưởng Dot Property cho danh hiệu “Nhà phát triển bất động sản tốt nhất Hà Nội” năm 2018…

Phát triển thương hiệu trên sự chuyên tâm

Khởi đầu là chi nhánh của một công ty xây dựng, ngay từ những ngày đầu, Văn Phú - Invest đã xác định tập trung vào lĩnh vực BĐS. Một trong những lý do quan trọng giúp Công ty Văn Phú - Invest tạo được dấu ấn đặc biệt với khách hàng, cổ đông và cộng đồng là công ty không chọn cách triển khai ồ ạt, vội vàng, mà đi từng bước chắc chắn cùng sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực và tài chính, để xây dựng những dự án điển hình với mong muốn nâng cao giá trị sống cho cộng đồng, đưa khoa học công nghệ cao ứng dụng vào cuộc sống cho cư dân. Điều này được minh chứng qua các dự án của Văn Phú - Invest đã triển khai như Khu đô thị Văn Phú, The Van Phu Victoria, Khu nhà phố Thương mại V5, V6 (Văn Phú, Hà Đông), Dự án xây dựng trụ sở mới trường Đại học Y tế công cộng…

Trong năm 2018, Văn Phú đã triển khai mới 4 dự án quy mô lớn ngay tại trung tâm Hà Nội là The Terra - Hào Nam, The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ, khách sạn căn hộ cho thuê Oakwood Residence Hồ Tây, đều nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Đây là các dự án nằm trong chiến lược phát triển 3 dòng sản phẩm để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng của Công ty, từ tiêu chuẩn (với thương hiệu The Victoria), trung và cận cao cấp (với thương thương hiệu The Terra) và dòng đặc biệt, siêu cao cấp (với thương hiệu Grandeur Palace).

Ông Đoàn Châu Phong cho biết, năm 2019 cũng như trong 3 năm tới, Văn Phú - Invest tập trung phát triển hệ thống BĐS tại các khu trung tâm đông dân cư; đồng thời, tập trung đầu tư hình thành nên chuỗi BĐS cho thuê tại các vị trí trung tâm giầu tiềm năng. “Bên cạnh đó, Văn Phú sẽ tiếp tục tạo lập quỹ đất xây dựng các đô thị ven biển, các khu trung tâm dân cư mới. Hướng tới chiến lược phát triển 5 năm tới cung cấp ra thị trường các sản phẩm có phân khúc đa dạng, phù hợp với nhu cầu của thị trường, và định vị là doanh nghiệp dẫn đầu về các sản phẩm BĐS tầm trung”, ông Phong nói.