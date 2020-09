Vận tải đường sắt rẻ gần một nửa, doanh nghiệp vẫn chưa mặn mà

Năm nay, Sàn Nam Long tiếp tục nhận giải thưởng “Sàn giao dịch bất động sản xuất sắc (Best Commercial Real Estate Agency Vietnam)” trong khuôn khổ Giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương 2020-2021 (Asia Pacific Property Awards 2020-2021).

Cục Hàng không cho biết, 8 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra 36 sự cố hàng không, giảm 45% so cùng kỳ 2019, trong đó có 2 sự cố nghiêm trọng (mức B), 6 sự cố uy hiếp an toàn mức cao (mức C).