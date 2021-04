Vạn Xuân Group vượt tiến độ bàn giao căn hộ Happy One - Phú Hòa

Happy One - Phú Hòa được ra mắt thị trường vào năm 2019 với pháp lý hoàn chỉnh, vị trí kết nối dễ dàng, tiện ích đa dạng, không gian sống xanh mát nằm ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương.

Tổng quan buổi Lễ bàn giao căn hộ Happy One - Phú Hòa

Sau gần 2 năm ra mắt, thấu hiểu được mong muốn của cư dân về việc căn hộ được bàn giao đúng tiến độ, đội ngũ cán bộ công nhân viên của Vạn Xuân Group đã luôn tích cực trong việc triển khai dự án và bàn giao cho cư dân vượt tiến độ 2 tháng.

Happy One - Phú Hòa, dấu ấn thành công của Vạn Xuân Group tại thị trường Bình Dương

Happy One - Phú Hòa là dự án căn hộ đầu tiên của chủ đầu tư Vạn Xuân Group trong chuỗi dự án căn hộ thông minh. Được khởi công vào đầu quý III năm 2019, với 21 tầng, 497 căn, trong đó: gồm 486 căn hộ và 11 căn shophouse; 100% căn hộ được khách hàng lựa chọn trong buổi lễ công bố sản phẩm đã khẳng định chiến lược đúng đắn của Vạn Xuân Group trong việc kiến tạo không gian sống chất lượng cho giới chuyên gia, lao động kỹ thuật cao và những gia đình trẻ tại Bình Dương .

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Hoạt - Tổng giám đốc Vạn Xuân Group cho biết rất vui mừng và tự hào khi Happy One - Phú Hòa được bàn giao vượt tiến độ để hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà ở đạt chuẩn của các cư dân. “Sự hài lòng của Quý cư dân chính là minh chứng cụ thể cho chất lượng và uy tín của Vạn Xuân Group trên thị trường bất động sản hiện nay”, ông Hoạt nhấn mạnh.

Chị Lê Thị Thu, cư dân của Happy One - Phú Hòa vui mừng cho biết chị vô cùng hài lòng trước sự cố gắng của chủ đầu tư Vạn Xuân Group khi đây chỉ mới là dự án căn hộ đầu tay mà đã tạo được sự uy tín trong lòng mỗi khách hàng. “Tôi hy vọng trong tương lai, Vạn Xuân Group sẽ tiếp tục phát triển nhiều dự án căn hộ chất lượng, hiện đại và tiện ích hơn nữa để nâng cao đời sống cư dân khi sở hữu”.

Chủ đầu tư Vạn Xuân Group trao chìa khóa cho cư dân Happy One Phú Hòa

Vạn Xuân Group cũng đang phát triển một số dự án căn hộ thông minh được tích hợp nhiều tiện ích nội khu đẳng cấp tại TP.HCM và Bình Dương như Happy One - Premier, Happy One - Central,… tương lai sẽ hướng đến nhiều địa phương tỉnh thành tiềm năng khác.

Happy One Phú Hòa - Không gian sống xanh mới giữa lòng đô thị

Happy One - Phú Hòa nằm ngay trên mặt tiền đường Đại lộ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Với mật độ xây dựng chỉ chiếm 34,19% cho căn hộ và các công trình công cộng, Happy One - Phú Hòa dành cho cư dân không gian xanh tối đa giữa thành phố tấp nập.

Tiện ích đã hoàn thiện của Happy One - Phú Hòa

Với thiết kế hiện đại, tối ưu, Happy One - Phú Hòa còn sở hữu hệ thống 39 tiện ích nội khu phong phú và ngập tràn không gian xanh dành cho mọi lứa tuổi với những điểm nhấn như đường chạy bộ đa năng, hồ bơi tràn bờ, công viên trung tâm, đặc biệt là chuỗi tiện ích trên cao tại quảng trường chân mây mang đến những giây phút thư giãn độc đáo chưa từng có.

Bên cạnh đó, không chỉ được bảo chứng bởi chất lượng sống xanh, Happy One – Phú Hòa còn là một trong những dự án đầu tiên áp dụng tiêu chuẩn bàn giao full nội thất cao cấp tại Bình Dương. Đặc biệt, khu căn hộ còn được ứng dụng hàng loạt công nghệ mới trong việc kiểm soát an ninh 24/7, phủ wifi miễn phí cho toàn bộ các khu vực công cộng…

Khu căn hộ “tất cả trong một” như Happy One - Phú Hòa không chỉ giúp chủ nhân an tâm tận hưởng cuộc sống trong thế giới riêng của mình, không còn lo lắng các vấn đề an toàn cho trẻ nhỏ mà còn tạo môi trường để các cư dân được giao lưu và gặp gỡ lẫn nhau, tạo nên tính cộng đồng bền vững - điều ngày càng khan hiếm trong cuộc sống hiện đại ngày nay.