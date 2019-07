Vàng đảo chiều, giảm giá

Từ mức 1.444 USD/ounce, vàng thế giới giảm nhanh về 1.421 USD/ounce do USD mạnh lên so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index tăng 0,35 điểm, lên 97,17 điểm. Đây là điều khá bất ngờ đối với thị trường khi trước đó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) New York John Williams đã làm sống lại hy vọng về việc cắt giảm lãi suất một cách mạnh mẽ tại cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed.