Vàng dự báo tăng giá, USD loay hoay tìm hướng đi

thế giới Vàng đã đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay khi lên 1.359 USD/ounce vào tuần qua, sau đó giảm về 1.341 USD/ounce, tăng 45 USD/ounce trong vòng 1 tháng trở lại đây, tương đương 3,5%.

Kết quả khảo sát giá vàng trong tuần tới của Kitco đối với 22 chuyên gia ở Phố Wall, có 16 người (tương đương 73%) nhận định giá vàng sẽ tăng; có 3 phiếu cho rằng vàng giảm giá và 3 phiếu dự báo vàng đi ngang. Trong khi đó, 558 người được hỏi đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến Main Street, có 389 người (tương đương 70%) kêu gọi vàng tăng giá; 122 phiếu khác (tương đương 22%) dự đoán vàng sẽ giảm; 47 người còn lại, tương đương 8% cho rằng vàng đi ngang.

Các thông tin liên quan đến chiến tranh thương mại giữa Mỹ và các nước như Trung Quốc, Mexico… đã hỗ trợ cho vàng tăng giá trong tuần qua cũng như thời gian tới. Ngoài ra vàng còn được một số yếu tố khác hỗ trợ như kinh tế Mỹ có những chỉ số không khả quan và thị trường dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ tăng lãi suất trong tháng 7; sự kiện 2 tàu chở dầu ở Trung Đông bị tấn công cũng đã thúc đẩy lực mua vàng thêm nữa.

Vàng trong nước tăng theo giá thế giới, có lúc tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với giá cuối tháng 5 khi vàng miếng SJC đạt mức cao 37,8 - 37,82 triệu đồng/lượng. Kim loại quý đang ở mức cao nên giá mua, giá bán cũng tăng khoảng cách lên 300.000-400.000 đồng/lượng thay vì 150.000-200.000 đồng/lượng trước đó, các đơn vị kinh doanh vàng thấy rủi ro ở mức giá cao và thị trường liên tục biến dộng.

Suốt tuần qua gần như giá vàng trong nước thấp hơn giá thế giới từ 150.000-700.000 đồng/lượng. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến giá USD tự do sụt giảm khá sâu, giá mua USD tự do ngày 16.6 còn 23.310 đồng, giá bán còn 23.350 đồng. USD tự do thấp hơn ngân hàng 35 - 40 đồng, giá bán ÚD tại Vietcombank ở mức 23.385 đồng, giá mua 23.265 đồng.