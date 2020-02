Vàng giảm ngày Thần Tài, khách hàng hồ hởi mua cầu may

Sáng 3.2, tại trụ sở Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC trên đường Nguyễn Thị Minh Khâi (Q.3, TP.HCM), lượng khách hàng đến mua vàng tăng gấp 2- 3 lần so với trước đó. Ở tầng trệt, nơi bán lẻ vàng nữ trang, vàng miếng nhỏ các loại, khách hàng đứng dọc theo các quầy tủ xem các bao lì xì có hình chú chuột vàng, mua vàng nhẫn... các loại. Các cửa hàng vàng quanh khu vực chợ Bến Thành (Q.1, TP.HCM) cũng đông hơn gấp 2 lần so với những ngày trước đó.

Khách vây quanh các tủ trang sức công ty SJC sáng 3.2 chọn mua vàng cầu may ngày Thần Tài

nhân viên các tiệm vàng gần như đeo khẩu trang khi tư vấn sản phẩm, giao dịch nhưng một số khách không đeo khẩu trang hoặc đeo nhưng đến khi nói chuyện lại quên kéo xuống.

Tại TPHCM, học sinh các cấp được nghỉ nên một số gia đình dẫn theo cả con, cháu đi mua vàng cầu may. Thế nhưng việc người lớn không mang khẩu trang y tế có thể gây nguy hiểm cho trẻ em.

Giá vàng sáng 3.2 liên tục giảm 250.000 - 350.000 đồng/lượng so với đầu ngày, giá mua tại Công ty SJC còn 43,8 triệu đồng/lượng, bán ra 44,5 triệu đồng/lượng. Sau tuyên bố giữ giá từ chiều 2.2 khi giá vàng trên thị trường hỗn loạn, Công ty PNJ đã giảm giá vàng miếng 250.000 đồng mỗi lượng tính đến trưa 3.2, giá mua vào còn 44 triệu đồng/lượng, bán ra 44,7 triệu đồng/lượng... Giá vàng thế giới đã giảm thêm 3 USD/ounce so với đầu giờ sáng, xuống 1.581 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với mức giá đóng cửa cuối tuần qua.