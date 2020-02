Vàng tăng hơn 1 triệu đồng/lượng

Ngày 21.2, thị trường vàng sôi động với mức giá tăng nhảy vọt 630.000 đồng/lượng so với giá chiều 20.2, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vàng với giá lên 45,2 triệu đồng/lượng, bán ra 45,6 - 45,62 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn 4 số 9 lên 45,7 - 45,8 triệu đồng/lượng, mua vào 45,2 triệu đồng/lượng. Các cửa hàng vàng bạc đá quý PNJ mua vàng với giá 44,95 triệu đồng/lượng, bán ra 45,55 triệu đồng/lượng… So với giá đầu tuần, vàng miếng SJC tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước đang đua tăng giá theo thế giới trong ngày 21.2, lên 1.636 USD/ounce, tăng 16 USD/ounce so với sáng 21.2. Vàng miếng SJC đang thấp hơn giá thế giới 300.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh cao nhất trong 7 năm do dòng tiền vẫn dồn dập tìm đến các loại tài sản có độ an toàn cao khi dịch cúm Vũ Hán (Trung Quốc) tiếp tục lây lan sang các nước khác. Giới đầu tư lo ngại triển vọng phát triển kinh tế toàn cầu sẽ bị tác động mạnh từ dịch Covid-19 gây ra.