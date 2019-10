Vàng tăng lên 42,14 triệu đồng/lượng

Tập đoàn Doji tăng giá vàng miếng SJC lên 160.000 đồng/lượng so với chiều 24.10, mua vào 41,65 triệu đồng/lượng, bán ra 41,85 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 4 số 9 của Doji lên 42 - 42,05 triệu đồng/lượng chiều bán ra và mua vào chỉ 41,15 - 41,6 triệu đồng/lượng… Như vậy, giá vàng SJC thấp hơn giá thế giới 100.000 đồng/lượng nhưng vàng nhẫn lại cao hơn thế giới 50.000 - 140.000 đồng/lượng.

Sáng 25.10, vàng thế giới tăng 13 USD/ounce, lên 1.501 USD/ounce. Vàng tăng khi Mỹ đón nhận khá nhiều thông tin trái chiều khiến thị trường nghi ngại khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất hỗ trợ nền kinh tế. Thông tin số đơn đặt hàng hóa lâu bền giảm mạnh 1,1% so tháng trước, cao hơn nhiều so mức dự đoán giảm 0,5% của giới chuyên gia. Số đơn đặt hàng hóa lâu bền cũng giảm 0,3%, cao hơn so dự báo giảm 0,2% của giới chuyên gia. Doanh số bán nhà mới của Mỹ đạt mức 701.000 căn, thấp hơn so với mức 706.000 căn của tháng trước và 710.000 căn dự báo.