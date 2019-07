Vàng tăng, vẫn khó kiếm lời

Vàng tăng giá mạnh nhưng không phải ai cũng có thể “lướt” được “sóng” vàng.

Tăng 900.000 đồng/lượng vàng SJC

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá mỗi lượng vàng miếng SJC 700.000 - 800.000 đồng, giá mua lên 38,85 - 38,9 triệu đồng, giá bán lên 39,15 - 39,27 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji tăng giá mua lên 38,85 - 38,9 triệu đồng/lượng, bán ra 39,2 - 39,4 triệu đồng/lượng. PNJ mua vào 38,8 - 38,9 triệu đồng/lượng, bán ra 39,25 - 39,4 triệu đồng/lượng… Mức chênh lệch giá mua và giá bán vàng miếng SJC từ 300.000 - 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh 32 USD/ounce, lên 1.425 USD/ounce, có lúc đạt mức 1.438 USD/ounce, đây là lần thứ 2 kể từ 9 ngày trở lại đây vàng tăng lên mức giá này mà chưa vượt được ngưỡng 1.440 USD/ounce. Vàng phục hồi khi giá USD giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm từ 96,85 điểm xuống còn 96,69 điểm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch dưới 2%/năm, mức thấp nhất kể từ tháng 11.2016.

Giá vàng trong nước ngày 3.7 thấp hơn giá thế giới từ 600.000 - 800.000 đồng/lượng. Đây được xem là một trong những nguyên nhân tác động khiến giá USD tự do giảm liên tục thời gian gần đây khi nguồn cung USD trên thị trường dồi dào mà nhu cầu tăng không theo kịp.

Giá USD tự do ngày 3.7 tiếp tục giảm 30 đồng, giá mua còn 23.220 đồng, giá bán còn 23.250 đồng. Giá bán USD tự do hiện thấp hơn ngân hàng 50 đồng/USD, giá bán USD tại Vietcombank ở mức 23.305 đồng, giá mua 23.185 đồng (tăng 5 đồng so với giá chiều 2.7).

Vàng trong nước rẻ nhưng không dễ kiếm lời

Chỉ qua một đêm, giá vàng SJC đã tăng 2%, còn giá vàng thế giới tăng 2,3%. Thị trường vàng có những “cơn sóng” lớn tăng, các mức giá 37, 38 và 39 triệu đồng mỗi lượng vàng bị phá vỡ, tăng 2,6 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 6.

Thế nhưng ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và kinh doanh vàng VN (VGB) cho biết giới kinh doanh vàng cũng chỉ hưởng lợi từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi lượng, nếu dùng đòn bẩy tài chính thì mức sinh lời trên vốn có thể cao hơn. Sở dĩ có những người lời ít như vậy là do mức giá 36,5 triệu đồng/lượng duy trì thời gian dài nên khi giá qua 37 triệu đồng/lượng đã vội vàng bán ra.

Ở mức giá cao 39 triệu đồng/lượng, một số người mua vàng cách đây nhiều năm ở mức giá 40 triệu đồng/lượng có thể bán cắt lỗ, cơ cấu lại danh mục, chuyển tiền vào kênh đầu tư hoặc sản xuất kinh doanh khác. Đây cũng là yếu tố làm tăng nguồn cung trên thị trường, góp phần làm cho giá vàng trong nước tăng chậm hơn giá thế giới.

TS Nguyễn Trí Hiếu, Cố vấn HĐQT Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB), cho rằng người hưởng lợi khi giá vàng tăng, giảm trong thời gian qua là các nhà đầu cơ, họ đi trước xu hướng và đánh phủ đầu; hoặc những người tích lũy vàng ở mức giá 35 - 36 triệu đồng/lượng.

Theo vị này, kiếm lời trên thị trường vàng không dễ, phải tuân thủ quy tắc chốt lời - cắt lỗ khá nghiêm, đồng thời phải biết phân tích. Một số người thua là do thấy giá tăng mới mua, đến khi giá giảm bán không kịp. Điều này do đặc tính của giá vàng trong nước không liên thông, thụ động hoặc chậm hơn so với giá vàng thế giới. Đây là rủi ro cho những người tham gia thị trường cứ “nhảy ra nhảy vào”, đặc biệt khi khoảng cách chênh lệch giá mua - bán từ 300.000 - 500.000 đồng, thậm chí có thời điểm lên đến 1 triệu đồng thì việc mua vàng vẫn khó có lời.