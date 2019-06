Vàng tăng vọt lên 39 triệu đồng/lượng

Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây dù lực bán mạnh khiến giá này không duy trì được lâu.

Trưa 21.6, các tiệm kinh doanh nữ trang vàng xung quanh khu vực chợ Tân Định (Q.1, TP.HCM) niêm yết giá bán vàng 4 số 9, vàng nhẫn (do không có giấy phép kinh doanh vàng miếng SJC) ở mức 38,85 - 39 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vào chỉ 35,8 - 36 triệu đồng/lượng; giá bán vàng nhẫn 4 số 9 lên 39,21 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua - bán lên đến 3 triệu đồng/lượng. Một nhân viên bán vàng ở khu vực này cho hay thị trường biến động mạnh, rủi ro lớn nên không tăng giá mua.

Theo thông tin từ các đơn vị kinh doanh vàng miếng như SJC, Doji, thị trường vàng ngày 21.6 trở nên sôi động hơn so với trước đó khi giá vàng quay về mức đỉnh vượt 39 triệu đồng/lượng. Người bán vàng gia tăng trong khi lực mua không có, trái ngược với trước đây, mỗi khi giá vàng tăng là nhiều người xếp hàng đi mua. Lực bán vàng gấp 2 - 3 lần so với mua nên giá nhanh chóng giảm. Các nhà đầu tư vàng vật chất trên thị trường kêu gọi bán vàng ra khi giá đang ở mức cao.

Sự giảm giá khá nhanh của giá vàng trong nước đã làm cho mức chênh lệch giá vàng trong nước thấp hơn thế giới ngày càng gia tăng, lên 500.000 đồng/lượng. Điều này đã góp phần tác động đến giá USD tự do giảm thêm 20 đồng, giá mua còn 23.280 đồng/USD, giá bán còn 23.300 đồng/USD. Giá bán USD tự do đang thấp hơn ngân hàng 50 đồng/USD. Vietcombank bán USD với giá 23.350 đồng (giảm 15 đồng so với ngày 20.6), giá mua ở mức 23.230 đồng/USD. Eximbank giảm giá USD 10 đồng, giá mua còn 23.340 đồng, giá bán còn 23.230 - 23.250 đồng... Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 10 đồng/USD, còn 23.055 đồng/USD.