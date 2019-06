Vàng trong nước đứng giá, thế giới giảm nhẹ

Sáng nay 11.6, giá vàng SJC tại TP.HCM được công bố mua vào ở mức 37,05 triệu đồng/lượng và bán ra 37,25 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với giá đóng cửa chiều qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao ngay đang ở mức 1.328 USD/ounce và giá vàng giao tháng 8 trên Kitco xuống 1.331,15 USD/ounce, giảm 1,1% so với ngày đầu tuần.

Giá vàng đã giảm từ ngày thứ hai vừa qua sau khi đạt mức cao nhất trong tuần trước được đánh giá do thỏa thuận mới nhất giữa Mỹ và Mexico khiến các nhà đầu tư từ bỏ kim loại trú ẩn an toàn và chuyển sang tài sản rủi ro. Thỏa thuận được ký kết giữa Mỹ và Mexico để ngăn chặn một cuộc chiến thuế quan, tiếp đó hai quốc gia đã đồng ý thực hiện chương trình tị nạn và triển khai lực lượng an ninh để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp từ khu vực Trung Mỹ vào cuối tuần qua khiến cho lo ngại của giới đầu tư suy giảm.