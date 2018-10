Vàng, USD cùng tăng

Giá vàng thế giới sáng ngày 25.10 ở mức 1.237 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với chiều ngày 24.10. Vàng thế giới đã có những biến động mạnh với biên độ giá rộng từ 1.225 – 1.238 USD/ounce. Thông thường, giá vàng và giá USD thường đối nghịch. Thế nhưng trong phiên hôm qua, giá vàng thế giới tăng bất chấp sự tăng giá khá mạnh của đồng USD, chỉ số USD – Index tăng từ mức 95,9 điểm lên 96,28 điểm. Nguyên nhân khiến vàng đứng ở mức cao do thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm mạnh, tình hình bất ổn ở khu vực Châu Âu khi Ý đưa ra dự thảo ngân sách 2019 đề xuất thâm hụt tương đương 2,4% GDP, cao hơn rất nhiều so với mức cam kết 0,8% trước đó. Điều này đã gây nên sự căng thẳng giữa Ý và Liên minh Châu Âu.