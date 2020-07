Vàng vọt lên hơn 54 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC đang được “thổi” lên cao hơn các loại vàng khác 1,6 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vàng nhẫn 4 số 9 chỉ với giá 51,75 triệu đồng/lượng, bán ra 52,55 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nguyên liệu trên thị trường ở mức 51,86 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra 51,98 triệu đồng/lượng.

Tốc độ tăng giá của vàng trong nước nhanh hơn so với giá thế giới dẫn đến vàng SJC cao hơn thế giới 1,45 triệu đồng/lượng, đây là mức chênh lệch cao nhất trong nhiều tháng trở lại đây. Giá vàng thế giới chiều 23.7 tăng 10 USD/ounce so với buổi sáng, lên 1.878 USD/ounce. Vàng được hỗ trợ tăng giá khi USD giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,06 điểm so với sáng cùng ngày, còn 94,96 điểm.