VASCO điều chỉnh khai thác tại Điện Biên do ảnh hưởng thời tiết xấu

VASCO cho hay do ảnh hưởng của thời tiết xấu tại Điện Biên, hãng thông báo việc hủy chuyến bay từ HAN-DIN-HAN (Hà Nội - Điện Biên - Hà Nội) vào ngày 6.4, hãng sẽ tiến hành bay bù khi thời tiết cho phép.

Trong những ngày qua, do hiện tượng mù khô ảnh hưởng tầm nhìn tại Điện Biên, nhằm đảm bảo an toàn bay, VASCO đã phải hủy các chuyến bay giữa Hà Nội - Điện Biên từ ngày 30.3 đến 5.4. VASCO cáo lỗi cùng hành khách và mong hành khách thông cảm khi phải điều chỉnh lịch bay vì lý do bất khả kháng.

Hãng sẽ hỗ trợ đặt lại hành trình, hoàn đổi vé theo các quy định hiện hành và tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết để cập nhật kế hoạch khai thác trong các bản tin tiếp theo.

Hiện tại, VASCO đang khai thác chặng bay giữa Hà Nội và Điện Biên với tần suất 1 chuyến bay khứ hồi/ngày. Để cập nhập thông tin thường xuyên, hành khách của VASCO có thể truy cập website: www.vasco.com.vn; liên hệ các phòng vé của VASCO trên toàn quốc hoặc điện thoại số: 028 38 330330.