​'Vẽ' chung cư mini lừa khách: Lòng vòng trách nhiệm

Sau gần 1 tháng Báo Thanh Niên gửi câu hỏi và kèm theo danh sách 15 khu đất với đầy đủ thông tin về thửa đất, tờ bản đồ, địa chỉ và tên chủ đất đang xây dựng các chung cư mini ở H.Đức Hòa (Long An), đến ngày 3.8 Sở Xây dựng tỉnh Long An có công văn phản hồi. Văn bản do ông Nguyễn Minh Hùng, quyền Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, ký.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, ngày 24.7, Thanh tra Sở Xây dựng có tham dự cuộc họp do UBND H.Đức Hòa tổ chức về các vấn đề Báo Thanh Niên nêu ra. Kết thúc cuộc họp, UBND H.Đức Hòa đã thông báo kết luận nội dung cuộc họp bàn hướng xử lý một số trường hợp xây dựng trên địa bàn huyện (trong đó có nội dung về việc xây dựng công trình “ nhà ở chung cư ”, nhà ở liền kề). Tại thông báo kết luận của UBND huyện đã chỉ đạo giao các phòng chuyên môn của huyện kiểm tra, rà soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc rao bán nhà ở liền kề, “nhà ở chung cư” chưa đúng quy định pháp luật và các hành vi khác có liên quan.

Ông Nguyễn Minh Hùng cũng thông tin, về thẩm quyền và trách nhiệm trong công tác quản lý, xử lý vi phạm của UBND cấp huyện đã được UBND tỉnh quy định tại Chỉ thị số 12 ngày 28.6.2017 và Chỉ thị số 16 ngày 25.12.2018 về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh. “Để rõ hơn các thông tin mà phóng viên cung cấp, đề nghị phóng viên liên hệ với UBND H.Đức Hòa để được cung cấp thêm thông tin”, công văn viết.