Vela Villatel: Dòng sản phẩm gia tăng lợi ích cho các nhà đầu tư

Số lượng các dự án quy mô lớn xuất hiện ngày càng nhiều, các sản phẩm được phát triển theo hướng bền vững, gia tăng lợi ích cho các nhà đầu tư thứ cấp... đã mang lại sức cạnh tranh lớn cho thị trường này.

Cơ hội đầu tư mới tại thị trường Hội An

Xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ các thị trường nghỉ dưỡng truyền thống sang các thị trường mới nổi đang diễn ra trong vòng 1 năm trở lại đây. Từ lý do quỹ đất sạch đang dần bị thu hẹp, số lượng dự án gia tăng nhanh chóng tạo sức ép cạnh tranh lớn… đến nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách ngày càng đa dạng… đã khiến nhiều chủ đầu tư đi tìm quỹ đất mới để triển khai dự án.

Nhìn ở góc độ khác, theo thống kê của Tổng cục Du lịch, tính riêng trong tháng 9.2019 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 1,5 triệu lượt, tăng 28,8% so với tháng 9.2018. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách quốc tế ước đạt gần 13 triệu lượt, tăng 10,8% cùng kỳ năm ngoái. Với số lượng du khách không ngừng gia tăng như vậy, cơ hội để phát triển các dự án nghỉ dưỡng tại Việt Nam còn rất lớn.

Để đón đầu nguồn cầu đang gia tăng này, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đi tìm những quỹ đất tại các thị trường mới để phát triển dự án. Tại Hội An vốn được đánh giá là một thị trường giàu tiềm năng phát triển du lịch, số lượng các dự án quy mô lớn, được đầu tư bài bản đã góp phần tạo nên sự sôi động trong các phân khúc sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng.

Casamia Hội An ghi điểm bởi nhiều lợi thế vượt trội

Tham gia phát triển dự án tại thị trường Hội An, chủ đầu tư Đạt Phương đang cho thấy những bước tiến vững chắc nhằm hình thành nên một khu đô thị xanh bền vững. Có nhiều yếu tố góp phần quyết định nên thành công của một sản phẩm nghỉ dưỡng, trong đó, vấn đề pháp lý và tiềm năng gia tăng lợi nhuận luôn là yếu tố được các nhà đầu tư coi trọng. Khi sản phẩm có pháp lý rõ ràng thì bản thân sản phẩm đó đã có lợi thế để gia tăng lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong thời gian sau đó.

Ý thức được vấn đề quan trọng của pháp lý đối với hoạt động đầu tư sau này của các nhà đầu tư, cũng như bảo vệ lợi ích của chính mình, chủ đầu tư Đạt Phương đã hoàn thiện đầy đủ các yếu cầu về pháp lý khi triển khai dự án Casamia Hội An.

Casamia Hội An thu hút đầu tư bởi yếu tố pháp lý vững chắc

Vela Villatel là dòng sản phẩm cuối cùng sắp được ra mắt tại Casamia Hội An. Mỗi một căn Vela Villatel gây ấn tượng bởi điều kiện pháp lý hoàn chỉnh, 100% sản phẩm được cấp sổ đỏ sở hữu lâu dài tương tự như đất thổ cư, như vậy các nhà đầu tư có thể dễ dàng giao dịch sản phẩm này trên thị trường mà không gặp vướng mắc gì về pháp lý.

Ngoài ra, giá trị gia tăng lợi nhuận mà dòng sản phẩm này mang về trong tương lai cũng được giới đầu tư dự báo là rất khả quan. Đối với một sản phẩm biệt thự nghỉ dưỡng thông thường vốn kén khách lưu trú do chi phí cao, nhưng với mô hình Vela Villatel được vận hành như mini hotel sẽ linh hoạt giải quyết được bài toán lợi nhuận này. Không gian trong mỗi căn biệt thự được chia từ 7-8 phòng độc lập, du khách có thể lựa chọn cho mình không gian sinh hoạt riêng mà vẫn tận hưởng không gian nghỉ dưỡng hạng sang chuẩn “du thuyền tại gia, sinh thái quanh nhà”. Như vậy, trong cùng một thời điểm, nhà đầu tư sẽ đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều đối tượng khách thuê, từ khách thuê riêng lẻ, khách thuê theo đoàn đến khách thuê là những chuyên gia quốc tế đang làm việc tại Quảng Nam có nhu cầu lưu trú lâu dài.

Vela Villatel đáp ứng đa dạng nhu cầu lưu trú của du khách

Không chỉ vậy, Vela Villatel còn có sự hỗ trợ rất lớn đến từ vị trí và hệ thống tiện ích - dịch vụ trong nội khu dự án. Casamia Hội An hiện là dự án nằm trong khu dự trữ sinh quyển Rừng Dừa Bảy Mẫu - là điểm du lịch đang thu hút ngày càng nhiều lượng khách tham quan hàng ngày. Từ vị trí này, du khách còn rất thuận lợi di chuyển đến các điểm du lịch nổi tiếng như đô thị cổ Hội An, bãi biển An Bàng, Cù lao Chàm… Sở hữu nhiều lợi thế về vị trí, không gian nghỉ dưỡng, mô hình vận hành, sản phẩm khác biệt… Vela Villatel tại Casamia Hội An được đánh giá là sản phẩm mới lạ, hấp dẫn giới đầu tư cả nước trong thời gian qua.