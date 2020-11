Vì sao căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài ở Nha Trang được săn đón?

Nhu cầu sở hữu căn hộ tại Nha Trang tăng cao

Làm việc tại một tập đoàn thủy sản ở TP.Nha Trang gần 4 năm nay, anh Tấn Hùng (quê Hà Nội) năm nào cũng đưa bố mẹ vào Nha Trang du lịch. Theo anh Hùng, khí hậu mát mẻ và trong lành nơi đây sẽ giúp bố mẹ anh có thời gian nghỉ dưỡng, cải thiện sức khỏe, tắm biển, tắm bùn giúp cơ thể giải độc, hỗ trợ điều trị các bệnh ở người già…

Chị Nguyên Minh (TP.HCM) đang tìm kiếm căn hộ tại Nha Trang chia sẻ: “Tôi thường xuyên có những chuyến công tác dài ngày ở Nha Trang nhưng không muốn ở mãi khách sạn, vì thế tôi chọn mua thêm căn hộ ở đây như căn nhà thứ hai vừa đáp ứng nhu cầu công việc, vừa thuận tiện cho gia đình nghỉ dưỡng trong các dịp du lịch. Bên cạnh đó, có thể khai thác cho thuê vào những dịp cuối tuần hay ngày lễ”.

Nha Trang khan hiếm các sản phẩm căn hộ sở hữu lâu dài mặt tiền biển

Trên thực tế, công suất hoạt động các khách sạn 3-5 sao ở Nha Trang luôn đạt trên 70%, thậm chí có thời điểm “cháy” phòng. Đại diện Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, nếu năm 2018 lượng phòng lưu trú đạt hơn 38.000 phòng thì đến cuối 2019, số lượng phòng đã tăng đến 49.592 phòng nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của du khách.

Lý giải điều này, các chuyên gia cho rằng ngoài lợi thế về khí hậu ôn hòa quanh năm, bãi biển tuyệt đẹp, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, du lịch phát triển thì từ năm 2019 đến nay, thị trường BĐS Nha Trang chỉ có một vài dự án hiếm hoi như The Aston Luxury Residence được giới thiệu có pháp lý sổ hồng, sở hữu quỹ đất sạch tại mặt tiền đường Trần Phú nên được khách hàng săn đón là điều tất nhiên.

The Aston Luxury Residence - Tầm nhìn thượng đỉnh trên vịnh Nha Trang

Tọa lạc tại vị trí độc tôn ngay “giao lộ thịnh vượng” giữa đường Trần Phú và Xóm Cồn, The Aston Luxury Residence được ví như “trái tim” mới của TP.Nha Trang. Đây cũng là vùng đất đắc địa về mặt phong thủy với thế hướng biển - tựa núi - kề sông mang lại sự hưng thịnh, tài lộc cho gia chủ.

The Aston Luxury Residence sở hữu vị trí “kim cương” hiếm hoi tại mặt tiền Trần Phú, giao với Xóm Cồn

Bên cạnh đó, khu vực sông Cái được quy hoạch trở thành trung tâm du lịch, văn hóa, thương mại mới của thành phố với phố du lịch về đêm tại đường Xóm Cồn, du lịch sông nước kết hợp nghỉ dưỡng nên trong tương lai, The Aston Luxury Residence hứa hẹn mang tới một nhịp sống hiện đại với một loạt shophouse nổi tiếng trong lĩnh vực ẩm thực, mỹ phẩm, mua sắm, nhà hàng và cà phê…

Đặc biệt, “ngôn ngữ” thiết kế TWO lần đầu được DKO Architecture chuyển tải vào The Aston Luxury Residence là sự kết hợp hài hòa của nhịp điệu thủy triều (Tide), đường nét mềm mại uyển chuyển của sóng biển (Wave) và sự khoáng đạt của đại dương (Ocean). The Aston Luxury Residence gồm 3 tòa tháp với 1.341 căn hộ được thiết kế với nhiều đường cong mềm mại, tạo nên một biểu tượng mới cho khu vực.

Các căn hộ The Aston Luxury Residence được DKO Architecture chăm chút hài hòa, tối ưu không gian sống

Tạo dựng không gian sống đẳng cấp mang tầm quốc tế nên Tập đoàn Danh Khôi - đơn vị hợp tác đầu tư và phát triển dự án đã bắt tay với nhiều “ông lớn” nhằm chăm chút tỉ mỉ cho từng hạng mục công trình. Nội thất được thiết kế bởi công ty thiết kế nổi tiếng DKO Architecture đến từ Australia mang kiến trúc hiện đại, tinh tế và sang trọng. Thiết bị vệ sinh cao cấp được cung cấp bởi Rita Võ - đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu Kohler (Mỹ) tại Việt Nam.

Bảo chứng cho chất lượng thi công và tiến độ dự án là tổng thầu xây dựng uy tín Central. Đơn vị giám sát thi công, đảm bảo chất lượng công trình là Apave Châu Á - Thái Bình Dương. Savills và Welham là đơn vị tư vấn quản lý vận hành và tư vấn khai thác của The Aston Luxury Residence. Hai ngân hàng đồng hành PVcomBank và VPBank mang tới giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng.

Trong đợt chính thức công bố dự án sắp tới, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% giá trị là có thể sở hữu căn hộ đáng mơ ước ngay trung tâm TP.Nha Trang. 70% giá trị căn hộ còn lại sẽ được ngân hàng PVcomBank và PVBank hỗ trợ vay không lãi suất, không phí trả nợ trước hạn và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng.