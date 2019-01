VIB giới thiệu website ngân hàng số hoàn toàn mới

Trong đó, có dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khách hàng trong vòng 5 phút trên website www.vib.com.vn . Khi khách hàng truy cập vào website, đăng ký sử dụng sản phẩm và dịch vụ ngay lập tức có nhân viên VIB liên hệ tư vấn trong vòng 5 phút.

Với dịch vụ này, VIB được coi là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam trong việc phát triển ngân hàng số, nâng cao trải nghiệm và đưa dịch vụ chăm sóc khách hàng lên một chuẩn mực mới.

Website ngân hàng số hoàn toàn mới được thiết kế dựa trên trải nghiệm người dùng, có cấu trúc thông tin khoa học, nội dung được đơn giản hóa, giao diện thân thiện, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu, tìm hiểu thông tin và đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Website mới tương thích mọi trình duyệt, hoạt động tốt trên hầu hết thiết bị truy cập và tích hợp tính năng tư vấn, hỗ trợ khách hàng trực tuyến.

Thông tin liên quan đến lãi suất huy động/cho vay sẽ được VIB niêm yết rõ ràng và minh bạch. Bên cạnh đó, VIB tiếp tục nâng cấp tính năng “Công cụ tính toán thông minh”, gợi ý dòng sản phẩm phù hợp tới từng đối tượng khách hàng, hỗ trợ tính toán lãi suất, giúp khách hàng chủ động lập kế hoạch tài chính phù hợp.

Với các khách hàng quan tâm đến thẻ tín dụng, sau khi đăng ký thông tin trên website sẽ được nhân viên tư vấn ngay trong vòng 5 phút để hoàn thiện thủ tục mở thẻ mới. Trong thời gian này, khi đăng ký mở thẻ, khách hàng sẽ được nhận nhiều ưu đãi: Thẻ VIB Happy Drive: Hoàn tiền 2 triệu đồng khi mở mới, tặng đến 500 lít xăng cho tất cả các chi tiêu tích lũy trong năm. Thẻ VIB Cash Back được hoàn tiền lên đến 12 triệu đồng mỗi năm cho các chi tiêu như y tế, giáo dục, ẩm thực, xem phim tại rạp... Đặc biệt, VIB còn tích hợp tích năng quản lý hồ sơ ưu việt, giúp khách hàng hoàn toàn chủ động theo dõi và quản lý quy trình xử lý hồ sơ Thẻ mà khách hàng đăng ký trên website. Khách hàng có thể đăng ký mở thẻ tại đây

Gần đây, VIB đã và đang triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, đầu tư và phát triển ngân hàng số, nhằm đem lại nhiều trải nghiệm đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng. Qua đó, được nhiều tổ chức quốc tế uy tín ghi nhận: Giải thưởng “Ngân hàng số năm 2017” và “Ứng dụng ngân hàng di động có trải nghiệm khách hàng tốt nhất Việt Nam 2017” do tạp chí quốc tế The Asset trao tặng; Giải thưởng “Ngân hàng có ứng dụng Mobile Banking sáng tạo nhất 2018” do tạp chí Global Banking & Finance Review (Vương quốc Anh) trao tặng.