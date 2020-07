VIB: Kết quả kinh doanh tích cực trong 6 tháng đầu năm 2020

Doanh thu từ hoạt động dịch vụ đạt 1.022 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 21% tổng doanh thu. Tổng chi phí hoạt động ở mức 2.037 tỉ đồng, tỷ lệ chi phí hoạt động trên doanh thu duy trì 42%. Tại ngày 30.6, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 202.000 tỉ đồng, dư nợ tín dụng đạt trên 140.000 tỉ đồng, tăng 6% so với đầu năm, trong đó cho vay bán lẻ tăng 8%. Với việc quản trị rủi ro chặt chẽ, linh hoạt, ngân hàng đã duy trì tỷ lệ an toàn vốn Basel II ở mức 10,0%, so với mức tối thiểu 8% do NHNN quy định, tỷ lệ cho vay trên tiền gửi ở mức 74,6% so với mức trần 85% và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức 34,4% so với trần 40%.

Mới đây, VIB cũng thiết lập thời gian kỷ lục trong trải nghiệm đăng ký mở thẻ tín dụng của khách hàng tại Việt Nam: chỉ 5 phút điền thông tin và 15 đến 30 phút phê duyệt là có ngay hạn mức thẻ tín dụng đến 200 triệu đồng, nhanh hơn gấp 500 lần thời gian trung bình của quy trình thông thường trên thị trường hiện nay mà không cần gặp gỡ, không cần nhân viên kinh doanh, không cần người phê duyệt, không cần chứng minh thu nhập cũng không cần giấy tờ liên quan khác. Quy trình này thực hiện 100% tự động với công nghệ Big Data và AI trên nền tảng 100% thông tin đến từ hơn 50 triệu dữ liệu khách hàng mạng viễn thông và các mạng xã hội hàng đầu như Zalo, Facebook,.. Đây có thể xem là bước ngoặt về công nghệ trong trải nghiệm của người dùng thẻ Việt Nam và là cú hích mạnh mẽ thúc đẩy số hóa ngân hàng trên hành trình hướng tới một xã hội không tiền mặt tại Việt Nam.