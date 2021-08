Việt Nam chi gần 8.200 tỉ đồng mỗi tháng để nhập khẩu xăng dầu

Số liệu cập nhật của Tổng cục Hải quan cho hay, nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 7 đạt gần 584.500 tấn với tổng giá trị 387 triệu USD, tăng 8% về lượng và tăng 21% về giá trị so với tháng 6. Đặc biệt, giá xăng dầu nhập khẩu trong tháng 7 đạt 662 USD/tấn, tăng 12% so với tháng 6 và tăng 71% với tháng 7.2020.

Tính lũy kế 7 tháng đầu năm, nhập khẩu xăng dầu cả nước đạt gần 4,5 triệu tấn, trị giá hơn 2,52 tỉ USD, giảm 15% về lượng, song kim ngạch xuất khẩu tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu xăng dầu trung bình của 7 tháng đạt 555 USD/tấn, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhà máy Dung Quất đang tồn kho trên 200.000 msản phẩm xăng dầu (tương đương 1,2 triệu thùng) và gần 400.000 mdầu thô (tương đương 2,4 triệu thùng). Theo Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, trung bình mỗi năm, Việt Nam tiêu thụ hơn 20 triệu tấn xăng dầu trong khi sản lượng sản xuất trong nước chỉ đáp ứng 70%, số còn lại phải nhập khẩu. Thế nhưng, do ảnh hưởng lớn từ đại dịch Covid-19 , nhu cầu trong nước giảm mạnh, song các doanh nghiệp nhập khẩu cũng phải tuân theo luật lệ của quốc tế, các hợp đồng đã ký mua trước đó vẫn phải tiến hành. Chỉ có thể giãn hoặc hoãn nhận một thời gian ngắn.

Hiện Việt Nam nhập khẩu lượng lớn xăng dầu từ các thị trường truyền thống là Hàn Quốc, Malaysia và Singapore . Trong đó, nhập từ Malaysia đang chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 1,5 triệu tấn, tương đương 779 triệu USD, không giảm về lượng nhưng tăng 37% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, chiếm 33% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước. Nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 1,1 triệu tấn, tương đương 642,5 triệu USD, giảm 27% về lượng nhưng không giảm về giá trị so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 24% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước. Nhập từ Singapore đạt 826.000 tấn, tương đương 485 triệu USD, giảm 20% về lượng, giảm 21% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 18% tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước.