Việt Nam đầu tư ra nước ngoài trong 9 tháng đạt hơn 570 triệu USD

Trong đó có 41 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt trên 150,1 triệu USD (bằng 55,9% so với cùng kỳ năm trước) và 15 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm trên 422,1 triệu USD (gấp gần 2,6 lần so với cùng kỳ). Trong đó, vốn đầu tư điều chỉnh tăng mạnh do có dự án của Vingroup tại Mỹ điều chỉnh tăng 300 triệu USD; dự án Công ty TNHH đầu tư và phát triển cao su Đông Dương tại Campuchia tăng 76 triệu USD và 1 dự án của Vinfast tại Đức tăng 32 triệu USD.