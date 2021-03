Việt Nam ‘xuất khẩu’ thành công bất động sản hàng hiệu ra thế giới

Những căn hộ hàng hiệu đầu tiên của Grand Marina, Saigon đã được các khách hàng của câu lạc bộ Asia Bankers Club mua với mức giá khởi điểm là khoảng 23,5 tỉ VNĐ, tương đương với đơn giá là khoảng 423 triệu đồng/m². Mức giá này cao hơn đáng kể so với mặt bằng căn hộ hạng sang tại TP.HCM với mức giá trung bình (theo Tiêu điểm thị trường BĐS 2020 của CBRE Việt Nam).

Tuy vậy, mức giá này tương đương với giá bán hiện tại của các dự án bất động sản (BĐS) hàng hiệu khác trong khu vực như The Residences at Mandarin Oriental ở Bangkok, hay The Residences at the St. Regis Singapore. Mặt khác, so với Hong Kong - một trong những thị trường nhà ở đắt đỏ nhất trên thế giới, mức giá này thấp hơn đáng kể so với đơn giá của phân khúc hạng sang tại đây (theo Savills).