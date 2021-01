Vietcombank cấp 4.000 tỉ đồng tài trợ xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Tham dự sự kiện, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành; Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn; Về phía Vietcombank có đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc cùng đại diện lãnh đạo một số phòng/ban.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết với khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ đặt ra cho EVN, các nhà thầu và các cơ quan liên quan là rất nặng nề, do đó cần nâng cao tinh thần đoàn kết trong thi công dự án, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn, đảm bảo phát triển bền vững, an toàn cho hạ du, không để xảy ra sự cố.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank, đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT đã trao hợp đồng tín dụng tài trợ dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng của EVN. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỉ đồng, Vietcombank cấp khoản tín dụng tài trợ cho dự án với số tiền 4.000 tỉ đồng.