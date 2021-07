Vietcombank quyết tâm hoàn thành ‘nhiệm vụ kép’ trong 6 tháng cuối năm

Về công tác Đảng, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Vietcombank đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát… Tổ chức triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Đảng ủy Khối DNTW. Đã chỉ đạo triển khai và ban hành 04 Nghị quyết chuyên đề: (i). Nghị quyết về khơi dậy khát vọng, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người Vietcombank; (ii). Nghị quyết về việc nâng cao chất lượng tín dụng và tăng cường công tác xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng tại Vietcombank giai đoạn 2021 - 2025; (iii). Nghị quyết về Chuyển đổi số của Vietcombank trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết về xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Vietcombank trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Tại Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nghiêm Xuân Thành- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đã vinh dự được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và đã được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về hoạt động kinh doanh, trước diễn biến bất thường của môi trường kinh tế trong 6 tháng đầu năm do tác động của dịch Covid-19 tới toàn bộ nền kinh tế nói chung và Vietcombank nói riêng, Ban Lãnh đạo Vietcombank đã có những định hướng đúng đắn, kịp thời nhằm thực hiện đa mục tiêu: vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa chia sẻ khó khăn với khách hàng, vừa bám sát tình hình thực tiễn để đưa ra các quyết sách đảm bảo tăng trưởng hiệu quả, bền vững, nhờ đó, hoạt động của Viecombank đã đạt được những kết quả khả quan: Huy động vốn thị trường I đạt trên 1 triệu tỉ đồng, tăng 1,8% so với năm 2020; Chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng an toàn, hiệu quả. Dư nợ tín dụng đạt trên 920 nghìn tỉ đồng, tăng 9,8% so với cuối năm 2020. Tín dụng bán lẻ tiếp tục tăng trưởng cao ở mức 11,9% so với cuối năm 2020, chiếm 54,8% tổng dư nợ tín dụng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ; Duy trì là TCTD có quy mô vốn hóa lớn nhất thị trường với quy mô lên đến 430.000 tỉ đồng. Tổng số tiền lãi hỗ trợ khách hàng do giảm lãi suất 6 tháng đầu năm là 2.115 tỉ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, Vietcombank cũng đã dành hơn 170 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đóng góp 60 tỉ đồng cho Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19, góp phần đồng hành cùng Chính phủ đẩy lùi dịch bệnh, ổn định dân sinh.

Ông Phạm Quang Dũng - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại Hội nghị Hình ảnh tại các điểm cầu trực tuyến

6 tháng cuối năm, Vietcombank tiếp tục quán triệt phương châm hành động “Chuyển đổi, An toàn, Hiệu quả, Bền vững”, quan điểm chỉ đạo điều hành “Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo”, toàn hệ thống nỗ lực thực hiện việc phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, chia sẻ với khách hàng, tiếp tục kiên định thực hiện 3 trụ cột Bán lẻ - Dịch vụ - Đầu tư để từng bước hoàn thành 5 đột phá chiến lược và 3 trọng tâm hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu kinh doanh được giao.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quyết định tặng Cờ “Tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020)” cho 3 tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Vietcombank; tặng Bằng khen “Tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020) cho 4 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Vietcombank và Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016 - 2020)” cho 7 đảng viên thuộc Đảng bộ Vietcombank.

Ông Nguyễn Đức Phong và ông Phạm Quang Dũng trao Cờ của Đảng ủy Khối và tặng hoa chúc mừng tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016-2020)

Phát biểu chỉ đạo kết luận tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Phạm Quang Dũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh của Vietcombank vẫn đảm bảo an toàn, hiệu quả, tiếp tục là ngân hàng có quy mô lợi nhuận lớn nhất hệ thống, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Vietcombank là tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, khách hàng vượt qua khó khăn, vừa phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh.