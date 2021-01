VietinBank cắt giảm gần 5.000 tỉ đồng lợi nhuận để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

Trợ lực tốt nhất cho doanh nghiệp và người dân vượt khó

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngày 6.1 vừa qua, ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết: “Năm 2020, VietinBank đã cắt giảm gần 5.000 tỉ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí, thoái lãi để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thực hiện phương án đảm bảo hoạt động liên tục của ngân hàng trong suốt giai đoạn dịch bệnh. VietinBank chủ động điều hành tín dụng tập trung vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, NHNN khuyến khích phát triển, đồng hành cùng các ngành, các địa phương để thúc đẩy kinh tế vùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà VietinBank đã đạt được trong năm 2020 cũng như cả giai đoạn 2016-2020 đặc biệt là những hỗ trợ khách hàng và nền kinh tế bằng nội lực của VietinBank vừa qua, Phó thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam Đào Minh Tú chỉ ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, những hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp của ngành ngân hàng cũng như VietinBank không chỉ dừng ở năm 2020.

Phó thống đốc chia sẻ, những lúc khó khăn như thế, việc VietinBank hỗ trợ khách hàng, doanh nghiệp vượt qua khó khăn duy trì hoạt động không chỉ thể hiện vai trò của một ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực mà còn là cơ hội để tạo niềm tin và khẳng định thương hiệu VietinBank trong khách hàng và cộng đồng.

Ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Thường trực NHNN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Chất lượng hoạt động là nền tảng vững chắc cho bước phát triển mới

Chia sẻ tại hội nghị, lãnh đạo VietinBank cho biết: Kết quả kinh doanh của VietinBank năm 2020 đều đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng hiệu quả kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng quy mô năm thứ 3 liên tiếp. Dư nợ tín dụng hợp nhất tăng 7,7% so với 2019. Huy động vốn được cân đối tối ưu với tốc độ tăng trưởng tín dụng, chi phí vốn được tiết giảm mạnh trong bối cảnh thu nhập lãi gặp nhiều khó khăn, trong đó nguồn vốn huy động tăng 11% so với năm 2019, tỷ lệ LDR được đảm bảo tuân thủ các quy định của NHNN, tỷ trọng CASA tăng so với năm 2019. Thu nhập ngoài lãi tăng 35,2% so với năm 2019, tỷ trọng thu ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng tốt từ 16,5% năm 2019 lên gần 20,1% năm 2020, trong đó thu thuần dịch vụ tăng gần 12% so với năm 2019, thu nhập từ kinh doanh ngoại tệ tăng 24% so với năm 2019, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh vốn tăng 70% so năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ dự phòng bao phủ nợ xấu cho vay và trái phiếu nội bảng ở mức khoảng 130%, cao hơn năm 2019. Lợi nhuận riêng lẻ trước thuế đạt 16.450 tỉ đồng. Chỉ số sinh lời ROE và ROA là 16,8% và 1,3%, tiếp tục cải thiện mạnh so năm 2019.

VietinBank đã hoàn thành tốt mục tiêu tại Đề án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, đáp ứng mức vốn tự có của Ngân hàng theo chuẩn mực Basel II và chính thức áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN từ đầu năm 2021. VietinBank cũng mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt tại VAMC trong chưa đầy 2 năm (từ tháng 12.2018 đến tháng 10.2020) thay vì 5 năm theo dự kiến. Kết quả này góp phần lành mạnh hóa bảng cân đối, nâng cao năng lực tài chính, tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm tiếp theo.

Trong năm 2020, VietinBank đã ký kết thành công hợp đồng hợp tác độc quyền phân phối bảo hiểm với Manulife Việt Nam nhằm cung cấp giải pháp tài chính toàn diện và hiệu quả cho khách hàng, thỏa thuận hợp tác chiến lược với Grab cùng nhiều đối tác lớn khác, góp phần mở rộng và hoàn thiện các dịch vụ mà VietinBank đang cung cấp trên thị trường.

Đặc biệt, VietinBank là ngân hàng tiên phong, tiêu biểu trong việc đầu tư, phát triển công nghệ ngân hàng hiện đại, đồng bộ, ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động kinh doanh và quản trị, ứng dụng số hóa mạnh mẽ trong phát triển sản phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại như Blockchain, AI, tiếp tục cải tiến mạnh mẽ các quy trình, hồ sơ, thủ tục... nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng, đồng thời bảo đảm chặt chẽ, an toàn.